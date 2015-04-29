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كلية حقوق طنطا تنظم اليوم مؤتمرا علميا بعنوان "القانون والاستثمار"

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كلية حقوق طنطا تنظم اليوم مؤتمرا علميا بعنوان "القانون والاستثمار" كلية حقوق طنطا تنظم اليوم مؤتمرا علميا بعنوان "القانون والاستثمار"
تنظم اليوم الأربعاء كلية الحقوق بجامعة طنطا مؤتمرها العلمى السنوى الثانى تحت عنوان "القانون والاستثمار" فى الفترة من 29 - 30 أبريل الجارى، برعاية الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل رئيس الجامعة، والدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن المؤتمر يأتى ليؤكد أن الحاجة أصبحت ماسة وضرورية لتطوير شامل فى منظومة الاستثمار لتوفير مزيد من التيسيرات ومعالجة المعوقات التى تحد من الانطلاق نحو الإصلاح الاقتصادى المنشود من أجل تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة ومصلحة المستثمرين.

من جانبه أكد الدكتور محمد إبراهيم على عميد كلية الحقوق بالجامعة ورئيس المؤتمر أن محاور المؤتمر تشمل عدة قضايا أهمها ضمانات وحوافز الاستثمار، ومناخه، وتسوية النزاعات، والملكية الفكرية، والاستثمار فى الشريعة الإسلامية.

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