المحمدي: نحتاج للفوز على أرسنال لتأمين موقفنا في الدوري الإنجليزي

يرى أحمد المحمدي جناح هال سيتي أن فوز فريقه على أرسنال يوم الاثنين سيؤمن موقف فريقه في صراع النجاة من الهبوط من الدوري الإنجليزي.

فقد انتصر هال سيتي على ليفربول بهدف من صناعة المحمدي ورفع رصيده إلى 34 نقطة في المركز الـ15، بفارق أربع نقاط عن المركز 18 والذي يؤدي بصاحبه إلى الهبوط.

ويتبقى لهال سيتي عدة مباريات صعبة للنجاة من الهبوط، إذ أنه سوف يواجه حتى نهاية الموسم كل من أرسنال، كريستال بالاس، توتنام، ومانشستر يونايتد.

وقال المحمدي في تصريحات لشبكة Bein sports عقب اللقاء: "كنا بحاجة للنقاط الثلاث بعد مباراة كريستال بالاس التي فزنا بها".

وأضاف "نحتاج للفوز على أرسنال لتأمين موقفنا في الدوري الإنجليزي، فنحن كنا نقدم مباريات جيدة لكن الحظ لم يقف معنا".

وفي حالة فوز هال على أرسنال في المباراة المقبلة سيضمن بشكل كبير البقاء، لأن الفارق سيصبح بينه وبين صاحب أول مراكز الهبوط سبع نقاط مع تبقى ثلاث مباريات.

ويعتقد لاعب إنبي السابق أن الحظ عاد مؤخرا للوقوف في صف فريقه في هذه الفترة الحساسة في ظل منافسة هال مع 6 فرق على النجاة من الهبوط.