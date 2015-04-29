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جيهان عبد العظيم من العنوسة إلى "زواج بالإكراه"

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جيهان عبد العظيم من العنوسة إلى "زواج بالإكراه" جيهان عبد العظيم من العنوسة إلى "زواج بالإكراه"

الأربعاء 29-04-2015 00:23

على الرغم من انشغال الفنانة السورية جيهان عبد العظيم بتصوير دورها في المسلسل المصري "زواج بالإكراه"، إلا أنها قامت مؤخراً بتوقيع عقد لتصوير مسلسل مصري أخر وهو"الأستاذ بلبل وحرمه" الذي يجمعها بفتحي عبد الوهاب ورانيا فريد شوقي.

وتجسد جيهان من خلال المسلسل الذي بدأت تصويره الأسبوع الماضي، شخصية "شاهيناز" وهي معيدة في أكاديمية الفنون وتحضر لرسالة الماجستير، إذ تلتقي هناك بزميلها الأستاذ "بلبل" وتنشأ بينهما علاقة عاطفية.

المسلسل عن قصة من تأليف علاء عبد النعيم وإخراج رائد لبيب، ويناقش في إطار كوميدي اجتماعي قضية "العنوسة" واضطرار بعض الفتيات إلى الزواج بدون اقتناع هروباً من صفة "عانس" التي يطلقها المجتمع على الفتاة التي لا تتزوج في حياتها.

 

 

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