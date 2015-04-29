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للرجال والنساء.. الحلبة أقوى منشط جنسى طبيعى

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للرجال والنساء.. الحلبة أقوى منشط جنسى طبيعى للرجال والنساء.. الحلبة أقوى منشط جنسى طبيعى
الحلبة الجافة أو مشروب الحلبة، سواء أضيفت إلى الطعام أو تناولها الشخص فى شكل سائل بانتظام هى إحدى معجزات الطبيعية ومنتجاتها.
>ويوضح أخصائى التناسلية الدكتور سعد خالد، أهمية الحلبة كعامل مساعد لتنشيط طاقة الجسم وبذله للمجهود أكثر ومنشط جنسى مزدوج للرجال والنساء، ما يجعلها تساعد على زيادة القدرة والأداء الجنسى للرجال، وممارسة العلاقة الزوجية بشكل أفضل، لأنها سبب فى زيادة الوقاية ضد الإصابة بالأمراض، كما تحمى من المؤثرات السلبية على القدرة الجنسية.

وأضاف خالد قائلا: "تعمل الحلبة على تحسين الرغبة الجنسية لدى الجنسين معا، لأنها تحسن من كفاءة عمل الهرمونات المسئولة عن الأخصاب، وعدم الشعور بالفتور لأنها تقاوم البرود الجنسى لدى السيدات".

الحلبة، حسبما يوضح خالد، تقاوم خمول الجسم وتزيد من نشاطه وطاقته ما يجعلها منشطا جنسيا قويا، بالإضافة لأهميتها فى تنشيط رحم الأم وعمل مبايضها، فالحلبة بذرة تساعد على زيادة قوة الجسم وتنبيهه، وزيادة تركيزه الذهنى وقوته البدنية، كما تقضى على الشعور بآلام الجسم، لأنها تساعد تدريجيا على ضبط معدلات السكر والضغط والدهون، مما يساعد على تحسين الصحة بشكل عام، والتخلص من مسببات الألم.

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مصر 365