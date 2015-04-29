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ضبط عاطل وسمكرى لتكوينهما عصابة تخصصت فى سرقة السيارات بالقاهرة

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ضبط عاطل وسمكرى لتكوينهما عصابة تخصصت فى سرقة السيارات بالقاهرة ضبط عاطل وسمكرى لتكوينهما عصابة تخصصت فى سرقة السيارات بالقاهرة
ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل وسمكرى، لتكوينهما عصابة تخصصت فى سرقة السيارات بالعاصمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كانت قد وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم سرقات السيارات مفادها قيام سمكرى وعاطل بسرقة السيارات وتعديل أرقام الشاسيه والموتور واصطناع مستندات ملكية والتصرف فيها بالبيع، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما، وبحوزتهما السيارتين أرقام "ط ب ط 174" هيونداى النترا، والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 9671 لسنة 2015م جنح مدينة نصر أول، ببلاغ "البير.ت.م" 60 سنة محاسب، ورقم "ق هـ 7216" ماركة هيونداى النترا موديل 2013م فيرانى اللون، والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 640 لسنة 2014م جنح العجوزة بالجيزة، ببلاغ "محمد.م.ع.

وبمواجهتهما اعترف الثانى بسرقة السيارتين بأسلوب المفتاح المصطنع وتسليمهما للأول بقصد تغيير أرقام الشاسيه والموتور، واصطناع مستندات الملكية والتصرف فيها بالبيع، وبمواجهة الأول أيد ما سبق، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على السيارتين واتهموهما بالسرقة، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارِ تطوير مناقشتهما عما ارتكباه من أخرى.

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مصر 365