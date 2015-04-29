"الغالى مش دايما تمنه فيه".. اللبن العضوى "الأورجانيك"قد يحد من ذكاء طفلك

اللبن العضوى "organic milk" هو الحليب الذى نحصل عليه من الماشية التى تربت على تناول أعشاب تمت زراعتها باستخدام الأسمدة والمبيدات العضوية، كما لا تحصل هذه الحيوانات على الهرمونات والأدوية الكيميائية حال تعرضها لأى مرض إلا تحت قيود شديدة.

وكشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة ريدنج البريطانية، أن الحليب العضوى قد يساهم فى الحد من ذكاء الأطفال حديثى الولادة ويقلل من معامل الذكاء "IQ" الخاص بهم، وهو ما يعد أمرًا خطيرًا للغاية.

وأكد الباحثون أن تناول السيدات الحوامل والمرضعات للبن العضوى قد يعرض صحة أطفالهم الصغار لمخاطر كبيرة، نظرًا لأنه يحتوى على تركيزات أقل من عنصر اليود مقارنة باللبن العادى، ويعد اليود من أهم العناصر الضرورية التى تساهم فى تطور ونمو مخ الطفل فى هذه المرحلة العمرية الحرجة وتشكيل ذكائه وتعزيز قدراته.

وتابع الباحثون أن اللبن يعد هو المصدر الرئيسى لليود فى الحمية الغذائية البريطانية، حيث يمد الأشخاص بحوالى 40% من احتياجاتهم من اليود، لافتين إلى أن تناول الأمهات الحوامل والمرضعات للبن العضوى بدلاً منه قد يساهم بشكل ملحوظ فى الإضرار بصحة الطفل.

ونشرت هذه النتائج فى المجلة العلمية "Food Chemistry"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثامن والعشرين من شهر أبريل الجارى.