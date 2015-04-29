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تناول الخمور فى مرحلتى المراهقة والشباب يدمر المخ مدى الحياة

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تناول الخمور فى مرحلتى المراهقة والشباب يدمر المخ مدى الحياة تناول الخمور فى مرحلتى المراهقة والشباب يدمر المخ مدى الحياة
تواصل الأبحاث الطبية الحديثة التحذير من مخاطر الخمور والمشروبات الكحولية، والتى تتسبب فى إحداث أضرار كبيرة على صحة الإنسان، وترفع فرص الإصابة بالكبد الدهنى وارتفاع ضغط الدم وقرحة المعدة والعقم لدى الرجال والنساء والتهاب البنكرياس والعديد من الأضرار الأخرى.

وكشفت مؤخرًا دراسة طبية خطيرة، أشرف عليها باحثون من جامعة ديوك الأمريكية، أن تناول الخمور فى مرحلتى المراهقة وبداية الشباب قد يتسبب فى تدمير وتلف المخ مدى الحياة، ويُحدث أضرارًا سلبية كبيرة لا يمكن علاجها بعد ذلك.

وتابعت الدراسة أن المشروبات الكحولية تحفز حدوث تغيرات دائمة فى مناطق المخ المسئولة الذاكرة والتعلم، وتتسبب فى حدوث خلل دائم فى تكوين المخ وهو ما يؤثر بالسلب على القدرات العقلية بشكل عام، وتتضرر ذاكرة الشخص وقدرته على التعلم.

ولم تتوقف الأضرار عند هذا الحد، بل ثبت أيضًا أن الخمور تساهم فى تأخير تطور عاطفة المراهقين والشباب وجعلهم أقل نضجًا، وهو ما يوصى بضرورة الابتعاد تمامًا عن تناولها.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Alcoholism: Clinical and Experimental Research"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السابع والعشرين من شهر أبريل الجارى.

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