أخبار عاجلة

فيسبوك تعلن إجراءات جديدة لمنع تداول محتويات إباحية بدوافع انتقامية -
ضبط 20 مليون صاروخ ألعاب نارية داخل 10 ورش تصنيع بالفيوم -
إزالة 7 حالات تعد على أراض زراعية بأبوقرقاص -
"البيئة" تُسجل دولفين شبيه الحوت القاتل (أوركا) على ساحل خليج العقبة -
مصدر: 9 مصابين بحادث محور كرداسة بينهم ضابط بالقوات المسلحة -
ضبط طالب انتحل صفة ضابط بالدقي.. والمتهم: "كنت بتفسح" -
المفوضين تحجز دعوى إلزام البرلمان بإعلان تقارير المركزي للمحاسبات للتقرير -
مصر تتقدم والبرازيل تعود للصدارة في التصنيف العالمي للفيفا -
الأخبار - تفاصيل إجتماع مجلس الوزراء اليوم لبحث خطط تطوير التعليم -
آخرهم زوجة «الشيخ» بـ«تسمم الحمل».. لاعبون أفجعهم الموت في أقرب ذويهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

«سلمان» يعفي وزيري «العمل والاقتصاد» من منصبهما وتعيين «الفالح» للصحة

Google+ Print
«سلمان» يعفي وزيري «العمل والاقتصاد» من منصبهما وتعيين «الفالح» للصحة «سلمان» يعفي وزيري «العمل والاقتصاد» من منصبهما وتعيين «الفالح» للصحة

الأمير سلمان بن عبد العزيز

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، قرارًا بإعفاء عادل فقيه‬ وزير العمل، وتعيين مفرج الحقباني خلفًا له، كما أمر بإعفاء محمد الجاسر‬ من منصبه كوزيرًا للاقتصاد، وتعيين عادل فقيه وزيرًا للاقتصاد والتخطيط.

وأمر العاهل السعودي بتعيين خالد الفالح وزيرًا للصحة.

يذكر أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أعفى الأمير مقرن بن عبد العزيز من ولاية العهد بناءً على طلبه، كما أصدر قرارًا بتعيين الأمير محمد بن نايف وليًا للعهد.

كما أمر العاهل السعودي بتعيين محمد بن سلمان بن عبد العزيز وليًا لولي العهد، بعد أن اختارته أغلبية هيئة البيعة، وإعفاء الأمير سعود الفيصل أقدم وزير خارجية في العالم من منصبه نظرًا لظروفه الصحية بناءً على طلبه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا