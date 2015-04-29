«سلمان» يعفي وزيري «العمل والاقتصاد» من منصبهما وتعيين «الفالح» للصحة

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، قرارًا بإعفاء عادل فقيه‬ وزير العمل، وتعيين مفرج الحقباني خلفًا له، كما أمر بإعفاء محمد الجاسر‬ من منصبه كوزيرًا للاقتصاد، وتعيين عادل فقيه وزيرًا للاقتصاد والتخطيط.

وأمر العاهل السعودي بتعيين خالد الفالح وزيرًا للصحة.

يذكر أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أعفى الأمير مقرن بن عبد العزيز من ولاية العهد بناءً على طلبه، كما أصدر قرارًا بتعيين الأمير محمد بن نايف وليًا للعهد.

كما أمر العاهل السعودي بتعيين محمد بن سلمان بن عبد العزيز وليًا لولي العهد، بعد أن اختارته أغلبية هيئة البيعة، وإعفاء الأمير سعود الفيصل أقدم وزير خارجية في العالم من منصبه نظرًا لظروفه الصحية بناءً على طلبه.