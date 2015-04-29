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أعضاء الغرفة التجارية بجنوب سيناء يشتكون من إجراء الانتخابات فى موعدها

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تقدم أعضاء الغرفة التجارية بجنوب سيناء بشكاوى للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ولوزارة التجارة والصناعة والاستثمار، احتجاجا على عدم إجراء انتخابات الغرفة فى موعدها، وقالوا إن الغرفة لم تعقد أى اجتماعات قانونية، كما أنها بدون مجلس إدارة منذ 4 سنوات، حيث إن رئيس مجلس الإدارة - رجل الأعمال بشرم الشيخ جمال عمر - خارج ولم تعقد الجلسات بدونه.

وانتقد هشام خضير عضو الغرفة ونائب رئيس مجلس الإدارة السابق عدم إجراء الانتخابات فى موعدها، مشيرا إلى أنهم قاموا بتجهيز المستندات المطلوبة للترشيح.

وأضاف خضير أنه هو وزملاؤه المرشحين تكبدوا عناء السفر لأكثر من ألف كيلو متر، لتجهيز شهادة عدم الإشهار من محكمة بورسعيد الاقتصادية.

وكشف خضير أنه طوال انعقاد الدورة الماضية فإن معظم أعضاء المجلس لم يحضروا وبعضهم قدم استقالته، مشيرا إلى أن ذلك مخالف للقانون ويبطل الانعقاد.

وأضاف عوض عسران عضو الغرفة أن رئيس الجمهورية أصدر قرارا بمد فترة مجالس الإدارات الغرف التجارية لمدة عام، مشيرا إلى أنه من المفترض أن تجرى الانتخابات بعد هذا العام وإلا تعطلت مصالح الاعضاء.

اليوم السابع -4 -2015

اليوم السابع -4 -2015
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مصر 365

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