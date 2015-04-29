جامعة الأزهر: لن نمنع الطلبة المتورطين فى الشغب من دخول الامتحانات

قال الدكتور محمد عبد الشافى، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى، إن مصير الطلاب المحالين للتحقيق سيتم الفصل فيه قبل بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى، التى من المقرر أن تبدأ فى 16 مايو المقبل، لافتا إلى أن هناك تعليمات من الإدارة بعدم منع أى طالب محال للتحقيق من أداء الامتحانات إذا كان متورطا فى أحداث شغب وعنف داخل الحرم الجامعى.

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن إدارة الجامعة لم تتلقى حتى الآن أى طلبات تفيد برغبة الطلاب المحتجزين فى التمكن من توفير لخان خاصة لهم لأداء الامتحانات، مشيرا إلى أن الجامعة تحترم حق الطالب فى أداء الامتحانات حتى وإن كان محتجزا على ذمة قضايا شغب وتخريب ضد الجامعة.