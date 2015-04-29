أخبار عاجلة

فيسبوك تعلن إجراءات جديدة لمنع تداول محتويات إباحية بدوافع انتقامية -
ضبط 20 مليون صاروخ ألعاب نارية داخل 10 ورش تصنيع بالفيوم -
إزالة 7 حالات تعد على أراض زراعية بأبوقرقاص -
"البيئة" تُسجل دولفين شبيه الحوت القاتل (أوركا) على ساحل خليج العقبة -
مصدر: 9 مصابين بحادث محور كرداسة بينهم ضابط بالقوات المسلحة -
ضبط طالب انتحل صفة ضابط بالدقي.. والمتهم: "كنت بتفسح" -
المفوضين تحجز دعوى إلزام البرلمان بإعلان تقارير المركزي للمحاسبات للتقرير -
مصر تتقدم والبرازيل تعود للصدارة في التصنيف العالمي للفيفا -
الأخبار - تفاصيل إجتماع مجلس الوزراء اليوم لبحث خطط تطوير التعليم -
آخرهم زوجة «الشيخ» بـ«تسمم الحمل».. لاعبون أفجعهم الموت في أقرب ذويهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

جامعة الأزهر: لن نمنع الطلبة المتورطين فى الشغب من دخول الامتحانات

Google+ Print
جامعة الأزهر: لن نمنع الطلبة المتورطين فى الشغب من دخول الامتحانات جامعة الأزهر: لن نمنع الطلبة المتورطين فى الشغب من دخول الامتحانات
قال الدكتور محمد عبد الشافى، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى، إن مصير الطلاب المحالين للتحقيق سيتم الفصل فيه قبل بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى، التى من المقرر أن تبدأ فى 16 مايو المقبل، لافتا إلى أن هناك تعليمات من الإدارة بعدم منع أى طالب محال للتحقيق من أداء الامتحانات إذا كان متورطا فى أحداث شغب وعنف داخل الحرم الجامعى.

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن إدارة الجامعة لم تتلقى حتى الآن أى طلبات تفيد برغبة الطلاب المحتجزين فى التمكن من توفير لخان خاصة لهم لأداء الامتحانات، مشيرا إلى أن الجامعة تحترم حق الطالب فى أداء الامتحانات حتى وإن كان محتجزا على ذمة قضايا شغب وتخريب ضد الجامعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365