التموين": استلام 250 ألف طن قمح من المزارعين حتى الآن

أكد المهندس محمود عبد العزيز، رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن كميات القمح المحلى التى تم تسلمها من المزارعين والتجار منذ فتح باب التوريد منتصف الشهر الحالى حوالى 550 ألف طن قمح محلى حتى الآن، وذلك بسعر 420 جنيهًا للإردب، وأنه من المتوقع تسلم حوالى 3 ملايين و700 ألف طن قمح بزيادة قدرها 100 ألف طن عن العام السابق.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تخصيص 10 مليارات جنيه للسداد فورا للموردين عقب عمليات التسلم، والفرز وأن سعر طن القمح المحلى أعلى من سعر طن المستورد، بما قيمته ألف جنيه لصالح الفلاح، وذلك تدعيما وتشجيعا له، مشيرا إلى أن تطبيق منظومة الخبز المدعم فى 23 محافظة حاليا، وأنه سيتم تطبيقها فى الأربع محافظات الباقية خلال أيام.

وقال وزير التموين، إن هناك عدة مشروعات قومية تتولاها وزارة التموين للحفاظ على الأقماح وإنتاج خبز جيد للمواطنين للحفاظ على صحتهم وهى تطوير 105 شون ترابية وتحويلها إلى شون حديثة متطورة سيتم تسلمها قريبا، ويتم تنفيذها بالتنسيق مع شركة بلومبرج الأمريكية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وإقامة 25 صومعة بمنحة من دولة الإمارات تتيح سعة تخزينية جديدة مليون ونصف طن، واستكمال المشروع القومى للصوامع، حيث تم الانتهاء من 25 صومعة وتشغيلها، وجار حاليًا إنشاء 25 صومعة أخرى، وأيضًا إقامة 10 صوامع أفقية، موضحًا أن كل ذلك بهدف الحد من المهدر من الأقماح والحفاظ عليها.

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