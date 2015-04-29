«الداخلية» تعلن القبض على المطلوب نواف العنزي المكنى بـ «برجس»

أعلنت وزارة الداخلية أمس عن إلقاء الجهات الأمنية القبض على المطلوب نواف شريف سمير العنزي والمكنى ب(برجس) لتورطه في حادثة إطلاق النار على دورية أمن واستشهاد قائدها ورفيقه.

وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية: إنه إلحاقاً للبيان الصادر يوم الجمعة الماضي حول القبض على يزيد بن محمد عبدالرحمن أبونيان لتورطه في حادثة إطلاق النار على دورية أمن واستشهاد قائدها ورفيقه -رحمهما الله تعالى- واختفاء شريكه المكنى (برجس) وتواريه عن الأنظار.

وتمكنت الجهات الأمنية من إلقاء القبض على نواف شريف سمير العنزي فجر أمس بعد عمليات بحث دقيقة وموسعة على ضوء معلومات وردت على هاتف (990) قادت إلى تحديد مكان وجوده.

وخلال مداهمة المطلوب بادر بإطلاق النار تجاه رجال الأمن فتم الرد عليه لشل حركته مما نتج عنه إصابته والقبض عليه، في حين لم يتعرض أي من رجال الأمن لأذى، فيما إصابة العنزي غير مهددة للحياة.

وكان المطلوب العنزي مختبئاً بأحد المخيمات في محافظة رماح وحوله عدد من حظائر الأغنام، حيث تم القبض في الموقع ذاته على خمسة أشخاص أربعة منهم غير سعوديين، كما تم ضبط السيارة المستخدمة في جريمة إطلاق النار في طريق خريص.

من جانبه قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي في تصريح ل"الرياض": إن إصابة المطلوب العنزي ليست خطيرة، مشيراً إلى أنه تم إلقاء القبض على خمسة آخرين في الموقع الذي تواجد فيه المطلوب، منهم أربعة مقيمين وسعودي.

وأضاف أن الجهات الأمنية تواصل التحقيق مع المقبوض عليهم لمعرفة ارتباطهم بالمطلوب، فيما كشف عن العثور على السيارة المستخدمة في الجريمة الإرهابية بطريق خريص داخل العاصمة الرياض.