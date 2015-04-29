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حظك اليوم برج الثور يوم الأربعاء 2015/4/29

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حظك اليوم برج الثور يوم الأربعاء 2015/4/29 حظك اليوم برج الثور يوم الأربعاء 2015/4/29
يتميز برج الثور بشخصية قوية وأنه يمكن الاعتماد عليه فى المواقف الصعبة، وهو شخصية عاطفية ومخلصة تحب الأشياء الجميلة والجذابة، يحب عمله للغاية ولا يترك أى مهمة تحت يديه إلا وقد أنهاها على أتم وجه.. وعن حظ برج الثور اليوم.. ترى ماجى فرح، خبيرة الفلك، أنه قد بدأ الوقت الفعلى لتنفيذ مشروعاتك وأهدافك التى خططت لها من قبل، لأنك إذا واصلت الانغماس فى الأحلام غير الواقعية، فسوف تفوتك الفرص الهامة ولن تحقق أهدافك كما تريد.

توقعات ماجى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى


>تنصحك ماجى فرح أن تترك تجارب الماضى خلفك وتبحث عن شريك حياتك المستقبلى، مع ضرورة توخى الحذر من الأشخاص الذين قد يدخلون حياتك فى الأيام المقبلة، فقد تتعرض للإساءة أو الخيانة منهم، لذا كن حذرًا.

على مستوى العمل


>ترى ماجى أنك يجب أن تترك التخطيط والأحلام وتبدأ فى التنفيذ على أرض الواقع، كما يجب أن تؤمن بخططك وتفكر فى جدواها، ولا تخف من التغييرات المهنية والعقبات التى قد تبدو كبيرة، فاليوم أنت تمتلك زمام مهام جديدة وبإمكانك التحكم فى المشكلات بسهولة.
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مصر 365

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