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حظك اليوم برج الجدى يوم الأربعاء 2015/4/29

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حظك اليوم برج الجدى يوم الأربعاء 2015/4/29 حظك اليوم برج الجدى يوم الأربعاء 2015/4/29
برج الجدى يتميز بالعقلانية والجدية والاستقلالية ويعمل بحرفية عالية ويتمسك بالقيم والعادات والتقاليد، ويحب الإطلاع على كل أمور الحياة ليجمع فكرة عن كل شىء من حوله..ويتوقع محمد فرعون، أن برج الجدى اليوم، يتمتع بقوة بدنية وذهنية أكبر من أى وقت، وقد حان الوقت لاتخاذ القرارات الصعبة فى حياتك.

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العملية


>أنت تعيش فى أفضل أحوالك وهذا ينعكس على عملك، فالأمور تسير على مايرام، وكل مهمة تتولاها تؤدى بك فى النهاية إلى النجاح، وهو ما يكسبك أيضًا احترام وإعجاب زملائك، كما يمكنك اتخاذ القرار اللازمة فى حياتك فى هذه الأيام، لأنها سوف تكون القرارات الصحيحة.

توقعات فرعون لأصحاب برج الجدى على مستوى الأمور العاطفية


>حان الوقت للاستمتاع بالوقت مع شريك حياتك، يمكنكما الخروج فى نزهة سويًا لأحد الحدائق أو تناول الغذاء فى أحد المطاعم فى أجواء رومانسية مختلفة، كما أن علاقتك بأصدقائك وعائلتك فى أفضل أحوالها، ويمكنك أن تتحدث معهم هاتفيًا لتطمئن على صحتهم.

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مصر 365

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