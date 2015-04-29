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حظك اليوم برج العذراء يوم الأربعاء 2015/4/29

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حظك اليوم برج العذراء يوم الأربعاء 2015/4/29 حظك اليوم برج العذراء يوم الأربعاء 2015/4/29
يتميز بحس إنسانى عالٍ وحبه الشديد لمساعدة الآخرين وخدمتهم وهو يفكر بتأنى وعمق قبل أن يتخذ أى خطوة للأمام أو أى قرار مهم فى حياته.. وعن حظ برج العذراء اليوم تتوقع ماجى فرح، خبيرة الفلك، أنك اليوم على وفاق مع جميع من حولك وسوف يظهرون لك الاهتمام، كما يجب أن تساعد من يلجأ إليك فورًا ويجب أيضًا أن توازن بين الأخذ والعطاء مع الآخرين، مع ضرورة توفير بعض الوقت لنفسك والاستمتاع بحياتك.

توقع ماجى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية


>ترى ماجى فرح أن الأمور فى العمل بدأت فى التحسن أكثر من أى وقت، فالعمل اليومى يقدم لك مهام جديدة يسهل عليك التعامل معها، لأنك تمتلك القوة والشجاعة، ولكن لا تركز فى التفاصيل الدقيقة وانجز المهام المطلوبة منك بشكل عام.

على المستوى العاطفى


>الوقت مناسب اليوم لحل أى خلافات مع شريك حياتك، فالحياة جميلة لا تعكرها بالبحث عن المشكلات التى لا حلول لها، كما أنك تمتلك مهارة فى التعامل مع الآخرين وتجدهم ودودين معك.

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مصر 365

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