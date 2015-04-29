حظك اليوم برج الدلو يوم الأربعاء 2015/4/29

برج الدلو من الشخصيات العقلانية التى تحب مساعدة الآخرين، وهو مستقل ولديه قدرة على رؤية الأمور من كل الجوانب دون انحياز لأحد على الآخر، ويمكن أن تراه بشخصيتين مختلفتين، إحداهما هادئة والأخرى عاصفة وغريبة الأطوار.. عن حظ برج الدلو اليوم الأربعاء، يرى محمد فرعون، خبير الفلك، أن الأمور لا تسير كما خططت لها، وتواجهك بعض العراقيل والمشاكل، ولكن يجب أن تتريث أمام تلك الظروف التى تواجهك وتتعامل معها على أنها تحديات.إعلان - Ads إعلان - Ads
>يجب أن تمتنع عن اتخاذ القرارات السريعة تجاه المشاكل التى تواجهك فى الفترة الحالية، كما أنك تحتاج إلى الهدوء والصبر وعليك أن تفصل الأمور المهمة عن الأمور غير الهامة لتصل إلى حلول مناسبة.
>لا تعادى شريك حياتك من خلال تصرفاتك معه، وبدلاً من ذلك يجب أن تركز على نفسك بعض الشىء حتى تجتاز العقبات والصعوبات التى تواجهك وتركز على مستقبل علاقتك بشريكك، ويمكنكما أن تتحدثا سوياً وتناقشا هذا الأمر.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية
>يجب أن تمتنع عن اتخاذ القرارات السريعة تجاه المشاكل التى تواجهك فى الفترة الحالية، كما أنك تحتاج إلى الهدوء والصبر وعليك أن تفصل الأمور المهمة عن الأمور غير الهامة لتصل إلى حلول مناسبة.
توقعات فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الأمور العاطفية
>لا تعادى شريك حياتك من خلال تصرفاتك معه، وبدلاً من ذلك يجب أن تركز على نفسك بعض الشىء حتى تجتاز العقبات والصعوبات التى تواجهك وتركز على مستقبل علاقتك بشريكك، ويمكنكما أن تتحدثا سوياً وتناقشا هذا الأمر.