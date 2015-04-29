حظك اليوم برج القوس يوم الأربعاء 2015/4/29

برج القوس يتميز بالحيوية والنشاط وحب الاستطلاع، كما أن لديه تساؤلات فلسفية دائمة حول البحث عن معانى الحياة، وهو يتميز بالانفتاح والتفاؤل وحب التغيير والتجديد والابتكار ليبقى فى أفضل صورة.. وعن حظ برج القوس اليوم الأربعاء.. يرى محمد فرعون، خبير الفلك، أنك تحمل الكثير من العدوانية داخلك، وهو ما قد يجعلك تنفجر فى أى وقت، لذا حاول ألا تكثر من الكلام وتحلى بالصبر والدبلوماسية، وحاول أن تأخذ قدرًا من الراحة من الضغوط النفسية التى تواجهها. توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية

>لا تجعل قلقك وتوترك والعدوانية التى تحملها بداخلك تؤثر على عملك، لذا ابعد عن الأعمال التى قد تصيبك بالتوتر وحافظ على هدوئك وقلل من كلامك مع زملائك، حتى لا تصطدم بهم. توقعات فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الأمور العاطفية

>حاول أن تقنع شريك حياتك بما فى داخلك بالأدلة والبراهين العقلانية، بدلاً من أن تجبره على بالقوة على تقبل آرائك، ومن الأفضل أن تختار الحلول الوسط لمشاكلك مع شريكك.

شبكةعيونالإخبارية

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