حظك اليوم برج الحوت يوم الأربعاء 2015/4/29

برج الحوت يتميز بالتفهم وتقبل الآخرين، لذا تجده برفقة أشخاص مختلفى الشخصيات، ويحب التفانى فى عمله وهو شخصية متعاطفة تتميز بحس إنسانى عالٍ وهو يحب المثابرة ونابض بالحيوية والحياة.. أما عن حظ أصحاب هذا البرج، يرى محمد فرعون أن اليوم سوف يكون أفضل أيامك، فأنت تمتلك الثقة بالنفس والحيوية العالية وتحقق أهدافك فى العمل، وعلى مستوى الأمور العاطفية فأنت فى علاقة جيدة مع شريك حياتك، وإذا كنت غير مرتبط فسوف تقابل شريكك اليوم.إعلان - Ads إعلان - Ads
>يتوقع فرعون أن اليوم أنت أكثر إنتاجية وفعالية فى عملك، فأنت تتقدم نحو أهدافك، ولكن يجب ألا يكون هذا على حساب الآخرين، وتحصل على تقدير رؤساؤك وزملائك فى العمل، فلا تخجل من إنجازاتك وانتبه لأى فرصة جديدة تظهر لك واقتنصها.
>يرى محمد فرعون، أنك قد تقابل حب حياتك اليوم، وهو ما سيعطيك القوة لتغيير كل أسلوب حياتك إلى الأفضل، لكنك يجب أن تتحلى بالواقعية فى علاقتك العاطفية الجديدة.
توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية
>يتوقع فرعون أن اليوم أنت أكثر إنتاجية وفعالية فى عملك، فأنت تتقدم نحو أهدافك، ولكن يجب ألا يكون هذا على حساب الآخرين، وتحصل على تقدير رؤساؤك وزملائك فى العمل، فلا تخجل من إنجازاتك وانتبه لأى فرصة جديدة تظهر لك واقتنصها.
توقعات فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الأمور العاطفية
>يرى محمد فرعون، أنك قد تقابل حب حياتك اليوم، وهو ما سيعطيك القوة لتغيير كل أسلوب حياتك إلى الأفضل، لكنك يجب أن تتحلى بالواقعية فى علاقتك العاطفية الجديدة.