حظك اليوم برج الحمل يوم الأربعاء 2015/4/29

يتميز أصحاب برج الحمل بطيبة القلب والوداعة والهدوء، وهم شخصيات عادلة تكره الظلم، كما يحبون تلقى الدعم والمدح من الآخرين، ويشبهون الأطفال فى برائتهم، ويحبون الاستماع إلى الموسيقى الصارخة.. وعن حظ برج الحمل اليوم الأربعاء تتوقع ماجى فرح، خبيرة الأبراج، أن اليوم أنت فى أفضل حالاتك النفسية، وهو ما يجعلك على استعداد للتواصل مع الآخرين وتكوين الصداقات، كما تنعكس حالتك النفسية الجيدة على مستوى عملك أيضًا وتجعلك متميزًا بين زملائك.

توقع ماجى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية

>أنت اليوم فى أفضل حالاتك النفسية والعاطفية، وهو ما يجعلك قادرًا على التواصل مع الآخرين وتكوين الأصدقاء، ولكن يجب ألا تتجاهل عائلتك، لأنهم الأولى باهتمامك، كما يجب أن تستثمر وقت أكثر مع شريك حياتك فى الاختلاط بالأصدقاء وتجربة الأنشطة الجماعية.

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الحمل على مستوى العمل:

>تنعكس حالتك النفسية الجيدة على مستوى عملك، فأنت تمتلك الحل السليم لكل مشكلة تواجهك فى العمل، كما يتوجه إليك زملائك لاستشارتك فى أمور العمل، لذا يجب أن تساعدهم ولا تصبح منعزلاً، لأنك سوف تحتاج لزملائك فى يوم من الأيام.

>وصف الموضوع

>حظك اليوم لبرج الحمل، تقدم لكم خبيرة الأبراج ماجى فرح توقعتها على الصعيد العملى والعاطفى وكذلك العلاقات العامة، وتقدم رؤيتها بشأن البرج على مدار 2015.

>التاجات

>