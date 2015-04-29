حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأربعاء 2015/4/29

"سريع البديهة وحاد الذكاء ويتسم بازدواج شخصيته فى بعض الأحيان، ولن تشعر معه بالملل فهو شخصية مسلية واجتماعية، وهو شخصية حساسة وعاطفية".. هذه أبرز صفات برج الجوزاء بحسب علماء الفلك والأبراج، وعن حظ أصحاب هذا البرج اليوم الأربعاء ترى ماجى فرح، أنك اليوم تتمتع بروح العمل الجماعى مع الفريق، فأنت المحرك الرئيسى لفريق العمل، وإذا استمررت بهذا الشكل سوف تشغل منصبًا فى العمل قريبًا، ولكن يجب ألا يأخذك عملك بعيدًا عن عائلتك، فهذا الوقت المناسب لحل الخلافات الأسرية.إعلان - Ads إعلان - Ads
>ابدأ اليوم فى تنفيذ المشروعات الجماعية، لما تمتلكه من مهارة العمل الجماعي، ولكن يجب أن تظل متواضعاً مع الاهتمام الذى تتلقاه من زملاء العمل، فبهذه الطريقة سوف يتم تقديرك من القلب، وهذا سوف يصب فى مصلحتك فى المرة المقبلة.
>اهتم بصحتك هذه الأيام، ولا تترك عملك يأخذ من صحتك أو يصيبك بأمراض أو ضغوط نفسية أنت فى غنى عنها، وقم بأخذ أجازة للاسترخاء وقتما أتيح لك هذا الأمر.
>هناك تناغم كبير بينك وبين شريك حياتك هذه الأيام، وهو ما يجب أن تحافظ عليه، فالأضواء تحيط بك أكثر من المعتاد، فأنت شخص مهم فى حياة الكثير من الأشخاص ولكن يجب أن تهتم بشريك حياتك فى المقام الأول.
على مستوى العمل والمال
>ابدأ اليوم فى تنفيذ المشروعات الجماعية، لما تمتلكه من مهارة العمل الجماعي، ولكن يجب أن تظل متواضعاً مع الاهتمام الذى تتلقاه من زملاء العمل، فبهذه الطريقة سوف يتم تقديرك من القلب، وهذا سوف يصب فى مصلحتك فى المرة المقبلة.
على مستوى الصحة
>اهتم بصحتك هذه الأيام، ولا تترك عملك يأخذ من صحتك أو يصيبك بأمراض أو ضغوط نفسية أنت فى غنى عنها، وقم بأخذ أجازة للاسترخاء وقتما أتيح لك هذا الأمر.
على مستوى العلاقات العاطفية
>هناك تناغم كبير بينك وبين شريك حياتك هذه الأيام، وهو ما يجب أن تحافظ عليه، فالأضواء تحيط بك أكثر من المعتاد، فأنت شخص مهم فى حياة الكثير من الأشخاص ولكن يجب أن تهتم بشريك حياتك فى المقام الأول.