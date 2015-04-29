وزير الاتصالات: أسعار الإنترنت في مصر مرتفعة جدا.. والشركات متجاوبة في تحريكها

قال المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه بادر بتبني أفكار الشباب لإعادة هيكلة أسعار الإنترنت في مصر، مشيرا إلى أن الأسعار مرتفعة جدا بالنسبة للدول الأخرى.

وأضاف «نجم» خلال حواره على فضائية ” سي بي سي إكسترا” أمس الثلاثاء :” أن تحريك أسعار الإنترنت يمس ما يقرب من 47 مليون مواطن بشكل مباشر، مؤكدا ان الأسعار المتداولة حاليا لا تسمح بالتوسع في تقديم الخدمات لجميع المصريين ” .

وأوضح أن الوزارة وضعت خطة لتحسين جودة الإنترنت وتقليل الأسعار، وذلك بهدف رفع نسبة المستخدمين من 34% من الشعب إلى 75%، مشيرا إلى وجود تجاوب كبير من جميع شركات الإنترنت فيما يخص تحريك الأسعار.