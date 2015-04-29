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الإليزيه : أولاند ضيف شرف في قمة مجلس التعاون الخليجي القادمة

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الإليزيه : أولاند ضيف شرف في قمة مجلس التعاون الخليجي القادمة الإليزيه : أولاند ضيف شرف في قمة مجلس التعاون الخليجي القادمة

الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند – ارشيفية

يبدأ الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند الاثنين المقبل زيارة إلى الرياض تستغرق يومين يحضر خلالها كضيف شرف في القمة الاستثنائية لمجلس التعاون الخليجي، بحسب الإليزيه.

ويعقد مجلس التعاون الخليجي الذي يضم والبحرين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والكويت وقطر قمة عادية في ديسمبر من كل عام بالإضافة إلى قمة تشاورية تنظم عادة خلال فترة الربيع.

ومن المقرر أن يتم استقبال قادة مجلس التعاون الخليجي يوم ١٣ مايو المقبل بالبيت الأبيض عشية القمة التي دعا إليها الرئيس الأمريكي باراك أوباما في كامب ديفيد بولاية ماريلاند لبحث العديد من الملفات من بينها الاتفاق الإطاري المبرم مع إيران بشأن برنامجها النووي المثير للجدل.

أ ش أ

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