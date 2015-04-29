أخبار عاجلة

مصر تتقدم والبرازيل تعود للصدارة في التصنيف العالمي للفيفا -
الأخبار - تفاصيل إجتماع مجلس الوزراء اليوم لبحث خطط تطوير التعليم -
آخرهم زوجة «الشيخ» بـ«تسمم الحمل».. لاعبون أفجعهم الموت في أقرب ذويهم -
الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط -
الأخبار - السيسى يستقبل بمقر إقامته فى واشنطن مجموعة من الشخصيات البارزة فى المجتمع الأمريكي -
إنريكي: سواريز الأفضل في العالم -
مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة -
وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية بجنوب المنيا.. صور -
بالصور.. حملة أمنية لإغلاق المحلات المخالفة ببنها -
محافظ كفر الشيخ ينفى منع النواب والصحفيين من دخول مكتبه بالهواتف المحمولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

طارق يحيى: لاعبو الإسماعيلي لم يستحقوا الفوز

Google+ Print
طارق يحيى: لاعبو الإسماعيلي لم يستحقوا الفوز طارق يحيى: لاعبو الإسماعيلي لم يستحقوا الفوز

أكد طارق يحيى المدير الفني للإسماعيلي أن لاعبي الفريق لم يستحقوا الفوز أمام وادي دجلة في المباراة التي انتهت بخسارة الدراويش بهدف نظيف.

وقال طارق يحيى عقب المباراة "لاعبو الإسماعيلي لم ينفذوا التعليمات، ولم يحترموا ناديهم وقميص الدراويش عكس لاعبي وادي دجلة".

وأضاف "سوء أداء الفريق يعود لعدم خوضنا لفترة إعداد إذ لم نلعب سوى مباراة واحدة ودية".

وتابع "سنعمل على قدر المستطاع أن نعالج أخطاء الفريق.. الإسماعيلي يحتل ترتيب سيء في جدول الدوري، أول هذه الخطوات أن نتدرب بعيدا عن ملعب الفريق حيث أن بعض اللاعبين غير مؤهلين للضغط الجماهيري".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع