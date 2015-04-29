طارق يحيى: لاعبو الإسماعيلي لم يستحقوا الفوز

أكد طارق يحيى المدير الفني للإسماعيلي أن لاعبي الفريق لم يستحقوا الفوز أمام وادي دجلة في المباراة التي انتهت بخسارة الدراويش بهدف نظيف.

وقال طارق يحيى عقب المباراة "لاعبو الإسماعيلي لم ينفذوا التعليمات، ولم يحترموا ناديهم وقميص الدراويش عكس لاعبي وادي دجلة".

وأضاف "سوء أداء الفريق يعود لعدم خوضنا لفترة إعداد إذ لم نلعب سوى مباراة واحدة ودية".

وتابع "سنعمل على قدر المستطاع أن نعالج أخطاء الفريق.. الإسماعيلي يحتل ترتيب سيء في جدول الدوري، أول هذه الخطوات أن نتدرب بعيدا عن ملعب الفريق حيث أن بعض اللاعبين غير مؤهلين للضغط الجماهيري".