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متى يخسر الزمالك الدوري؟ طولان يجيب

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متى يخسر الزمالك الدوري؟ طولان يجيب متى يخسر الزمالك الدوري؟ طولان يجيب

حذر حلمي طولان المدير الفني لسموحة من عاملين قد يتسببا في ضياع بطولة الدوري من الزمالك هذا الموسم.

وقال طولان في تصريحات لبرنامج مع شوبير"الزمالك يسير بخطى ثابتة نحو الفوز ببطولة الدوري".

وأضاف مدرب الزمالك الأسبق"أحد مزايا الفريق هذا الموسم أنه يضم ثلاثة تشكيلات جاهزة بفضل الصفقات التي أبرمها بداية الموسم".

وبسؤاله متى يكون الزمالك مهددًا بخسارة الدوري، رد طولان"في حالة اختلاق المشاكل للجهاز الفني والتدخل في عمل المدرب فيريرا".

وأتم"علمت أن هناك محاولات من أحد أعضاء مجلس الإدارة للتدخل في اختصاصات الجهاز الفني، ولكن الأمر توقف سريعًا".

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 57 نقطة، خلفه إنبي 53 نقطة، ثم الأهلي 46 نقطة، ويتبقى للفارس الأبيض 14 مباراة.

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