سقوط عاطل متهم بالسطو على منزل مهندس وسرقة أموال وذهب بالتجمع الأول

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطل لسرقته مبلغ مالى ومشغولات ذهبية من منزل مهندس بقيمة تزيد عن ربع مليون جنيه بالتجمع الأول، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كان قسم شرطة التجمع الأول قد تلقى بلاغاً من "ح.ع.ح" 42 سنة مهندس، أفاد فيه بسرقة مبلغ مالى من منزله ومشغولات ذهبية بقيمة تزيد عن ربع مليون جنيه، وأكد اكتشافه كسر زجاج شرفة غرفة النوم، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

وبتكثيف التحريات تبين لرجال الشرطة أن وراء ارتكاب الواقعة "م.ص.م" 25 سنة عاطل، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم من ضبطه، وبمناقشته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات.

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، فتحرر عن ذلك المحضر رقم 4354 لسنة 2015م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجار تطوير مناقشته عما ارتكبه من حوادث أخرى.