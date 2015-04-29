إسرائيل: تفكيك خلية تنقل أموالا لـ«حماس» من غزة إلى الضفة

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك)، أنه أحبط مخططا لنقل أموال من حركة حماس في قطاع غزة إلى الضفة الغربية عبر الأردن عن طريق أحد المحامين.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، الثلاثاء، أن جهاز الشاباك اعتقل ثلاثة أشخاص من نشطاء حماس في الخليل وهم المحامون ياسر قوقاس ويزن شاور ويعقوب دعيس، موضحا أنهم كانوا ينقلون الأموال من كبار مسؤولي الحركة في غزة إلى دعيس الذي كان يودعها في مصارف أردنية تمهيدا لتحويلها إلى نشطاء حماس في الضفة.

ووفقا لتحقيقات جهاز الأمن العام الإسرائيلي، فإن محور تحويل الأموال الذي تم اكتشافه يدل على سعي قادة حماس في قطاع غزة إلى تكثيف نشاطات خلايا الحركة في الضفة الغربية.

أ ش أ