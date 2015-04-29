أخبار عاجلة

فيسبوك تعلن إجراءات جديدة لمنع تداول محتويات إباحية بدوافع انتقامية -
ضبط 20 مليون صاروخ ألعاب نارية داخل 10 ورش تصنيع بالفيوم -
إزالة 7 حالات تعد على أراض زراعية بأبوقرقاص -
"البيئة" تُسجل دولفين شبيه الحوت القاتل (أوركا) على ساحل خليج العقبة -
مصدر: 9 مصابين بحادث محور كرداسة بينهم ضابط بالقوات المسلحة -
ضبط طالب انتحل صفة ضابط بالدقي.. والمتهم: "كنت بتفسح" -
المفوضين تحجز دعوى إلزام البرلمان بإعلان تقارير المركزي للمحاسبات للتقرير -
مصر تتقدم والبرازيل تعود للصدارة في التصنيف العالمي للفيفا -
الأخبار - تفاصيل إجتماع مجلس الوزراء اليوم لبحث خطط تطوير التعليم -
آخرهم زوجة «الشيخ» بـ«تسمم الحمل».. لاعبون أفجعهم الموت في أقرب ذويهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

إسرائيل: تفكيك خلية تنقل أموالا لـ«حماس» من غزة إلى الضفة

Google+ Print
إسرائيل: تفكيك خلية تنقل أموالا لـ«حماس» من غزة إلى الضفة إسرائيل: تفكيك خلية تنقل أموالا لـ«حماس» من غزة إلى الضفة

جهاز الشاباك

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك)، أنه أحبط مخططا لنقل أموال من حركة حماس في قطاع غزة إلى الضفة الغربية عبر الأردن عن طريق أحد المحامين.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، الثلاثاء، أن جهاز الشاباك اعتقل ثلاثة أشخاص من نشطاء حماس في الخليل وهم المحامون ياسر قوقاس ويزن شاور ويعقوب دعيس، موضحا أنهم كانوا ينقلون الأموال من كبار مسؤولي الحركة في غزة إلى دعيس الذي كان يودعها في مصارف أردنية تمهيدا لتحويلها إلى نشطاء حماس في الضفة.

ووفقا لتحقيقات جهاز الأمن العام الإسرائيلي، فإن محور تحويل الأموال الذي تم اكتشافه يدل على سعي قادة حماس في قطاع غزة إلى تكثيف نشاطات خلايا الحركة في الضفة الغربية.

 

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا