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سفير مصر بنيودلهى يبحث تعزيز التعاون المصري الهندي «في الفضاء»

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سفير مصر بنيودلهى يبحث تعزيز التعاون المصري الهندي «في الفضاء» سفير مصر بنيودلهى يبحث تعزيز التعاون المصري الهندي «في الفضاء»


> التقى السفير حاتم تاج الدين سفير في الهند الثلاثاء كيران كومار رئيس وكالة أبحاث الفضاء الهندية بمقر الوكالة في مدينة بنجالور بجنوب الهند.

وتناول اللقاء سبل دفع التعاون الثنائي بين مصر والهند في مجال الفضاء وتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين للتعاون في هذا المجال والتي تضمنت موضوعات ذات صلة بالتدريب وبناء القدرات وتبادل الزيارات بين الهيئات والمؤسسات العاملة في مجال الفضاء.

وفي هذا الإطار، بحث الجانبان، خلال اللقاء، متابعة نتائج أعمال مجموعة العمل المشتركة التي انعقدت في الهند يومي 5 و6 مارس الماضي وما تم طرحه من مشروعات للتعاون المشترك بين الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء والوكالة الهندية.

كما استعرض تاج الدين، خلال اللقاء، أهم مجالات التعاون بين البلدين، مشيراً إلى تطلع مصر لتعزيز التعاون مع الهند في مجال الفضاء في ضوء ما حققته الهند من إنجازات في هذا المضمار ومنها إطلاق مهمة إلى كوكب المريخ.

أ ش أ

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