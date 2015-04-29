بالفيديو.. جابر القرموطي لـ«وزارة الداخلية»: إذا لم تصلحوا أنفسكم «البلد ستنهار»



> انتقد الإعلامي جابر القرموطي، مهاجمة البعض لوزارة الداخلية دون أدلة، مطالبا من يهاجمون الوزارة بأن يحددوا التجاوزات ويبلغوا المسؤولين عنها، حسب قوله.

وقال «القرموطي» خلال برنامجه «مانشيت» الذي يعرض على شاشة «أون تي في» أمس الثلاثاء :” إن المسؤولين في وزارة الداخلية يجب أن يعلموا أوجه القصور ويعالجوها، متابعا: «إذا لم تصلح وزارة الداخلية من نفسها يبقى البلد بتنهار»، وفقا لتعبيره.

واستطرد: «يجب أن تنتهي عملية التعذيب المستمر في بعض أقسام الشرطة، وأن يعود احترام المواطن في قسم الشرطة».

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