أخبار عاجلة

مصر تتقدم والبرازيل تعود للصدارة في التصنيف العالمي للفيفا -
الأخبار - تفاصيل إجتماع مجلس الوزراء اليوم لبحث خطط تطوير التعليم -
آخرهم زوجة «الشيخ» بـ«تسمم الحمل».. لاعبون أفجعهم الموت في أقرب ذويهم -
الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط -
الأخبار - السيسى يستقبل بمقر إقامته فى واشنطن مجموعة من الشخصيات البارزة فى المجتمع الأمريكي -
إنريكي: سواريز الأفضل في العالم -
مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة -
وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية بجنوب المنيا.. صور -
بالصور.. حملة أمنية لإغلاق المحلات المخالفة ببنها -
محافظ كفر الشيخ ينفى منع النواب والصحفيين من دخول مكتبه بالهواتف المحمولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالفيديو.. جابر القرموطي لـ«وزارة الداخلية»: إذا لم تصلحوا أنفسكم «البلد ستنهار»

Google+ Print
بالفيديو.. جابر القرموطي لـ«وزارة الداخلية»: إذا لم تصلحوا أنفسكم «البلد ستنهار» بالفيديو.. جابر القرموطي لـ«وزارة الداخلية»: إذا لم تصلحوا أنفسكم «البلد ستنهار»


> انتقد الإعلامي جابر القرموطي، مهاجمة البعض لوزارة الداخلية دون أدلة، مطالبا من يهاجمون الوزارة بأن يحددوا التجاوزات ويبلغوا المسؤولين عنها، حسب قوله.

وقال «القرموطي» خلال برنامجه «مانشيت» الذي يعرض على شاشة «أون تي في» أمس الثلاثاء :” إن المسؤولين في وزارة الداخلية يجب أن يعلموا أوجه القصور ويعالجوها، متابعا: «إذا لم تصلح وزارة الداخلية من نفسها يبقى البلد بتنهار»، وفقا لتعبيره.

واستطرد: «يجب أن تنتهي عملية التعذيب المستمر في بعض أقسام الشرطة، وأن يعود احترام المواطن في قسم الشرطة».

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية

بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي

بالفيديو.. محمد أبو حامد: «المعاشات» أكبر أزمة ورثها النظام الحالي

بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟»

بالفيديو.. حازم إمام عن تصريحات شيكابالا: «بعد أيه؟»

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح»

بالفيديو| كريم حسن شحاتة: «أي مدرب هييجي الزمالك مش هينجح»