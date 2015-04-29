أخبار عاجلة

مصر تتقدم والبرازيل تعود للصدارة في التصنيف العالمي للفيفا -
الأخبار - تفاصيل إجتماع مجلس الوزراء اليوم لبحث خطط تطوير التعليم -
آخرهم زوجة «الشيخ» بـ«تسمم الحمل».. لاعبون أفجعهم الموت في أقرب ذويهم -
الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط -
الأخبار - السيسى يستقبل بمقر إقامته فى واشنطن مجموعة من الشخصيات البارزة فى المجتمع الأمريكي -
إنريكي: سواريز الأفضل في العالم -
مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة -
وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية بجنوب المنيا.. صور -
بالصور.. حملة أمنية لإغلاق المحلات المخالفة ببنها -
محافظ كفر الشيخ ينفى منع النواب والصحفيين من دخول مكتبه بالهواتف المحمولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

مدير أمن سوهاج: تأمين تنفيذ 30 حكما وقرارا إداريا بتعديات على الأراضى

Google+ Print
مدير أمن سوهاج: تأمين تنفيذ 30 حكما وقرارا إداريا بتعديات على الأراضى مدير أمن سوهاج: تأمين تنفيذ 30 حكما وقرارا إداريا بتعديات على الأراضى
أكد اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج فى تصريح لليوم السابع، أنه فى إطار تفعيل سياسة الوزارة الهادفة إلى تقديم المساعدة اللازمة فى تنفيذ كل الأحكام والقرارات القضائية والإدارية حفاظاً على هيبة الدولة وتأكيداً لسيادة القانون تم تأمين تنفيذ عدد 30 حكما وقرارا قضائيا وإداريا بدائرة المديرية بإشراف الأمن.

وأوضح اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج أن مركز شرطة طما أمن إزالة 18 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية، كما تم تأمين مكتب المساحة أثناء أجراء فصل بدائرة المركز، وتحرر عن ذلك المحضرين رقمى 1790، 1792 إدارى المركز لسنة 2015.

وتابع اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج أنه فى قسم شرطة جرجا تم تأمين تنفيذ عدد 5 أحكام وقرارات قضائية، وتحرر عن ذلك المحضر الإدارى بالقسم لسنة 2015.

وفى قسم ثان شرطة سوهاج تم تأمين تنفيذ عدد 7 أحكام وقرارات قضائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1376 إدارى القسم لسنة 2015، وما زالت جهود المديرية مستمرة لتنفيذ كل الأحكام والقرارات القضائية والإدارية بدائرة المحافظة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365