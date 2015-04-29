رئيس جامعة المنيا يشيد بسرعة الإنجاز فى حفر قناة السويس الجديدة

أشاد الدكتور جمال أبو المجد القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا وبحضور اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا فى اجتماع مجلس الجامعة بالإنجاز والإعجاز الذى تشهده قناة السويس الجديدة فى العمل، التى تحولت من الحلم إلى الحقيقة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأوضح الدكتور جمال أبو المجد خلال عرض بعض الصور التى تم التقاطها فى زيارة الدكتور أبو المجد لمشروع قناة السويس الجديدة أن الإنجاز الذى تم يعتبر إعجازاً فى خلال فترة زمنية لا تتعدى الـ8 أشهر بعرض 340 مترا وبعمق 24 مترا.
وأوضح الدكتور جمال أبو المجد أن اللواء كامل الوزير المسئول عن المشروع يعمل بكفاءة عالية وإنجاز عالى من خلال تخطيط إستراتيجى هندسى يسعى للانتهاء من حفر القناة لافتتاحها فى أغسطس المقبل طبقاً لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.