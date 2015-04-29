أخبار عاجلة

مصر تتقدم والبرازيل تعود للصدارة في التصنيف العالمي للفيفا -
الأخبار - تفاصيل إجتماع مجلس الوزراء اليوم لبحث خطط تطوير التعليم -
آخرهم زوجة «الشيخ» بـ«تسمم الحمل».. لاعبون أفجعهم الموت في أقرب ذويهم -
الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط -
الأخبار - السيسى يستقبل بمقر إقامته فى واشنطن مجموعة من الشخصيات البارزة فى المجتمع الأمريكي -
إنريكي: سواريز الأفضل في العالم -
مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة -
وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية بجنوب المنيا.. صور -
بالصور.. حملة أمنية لإغلاق المحلات المخالفة ببنها -
محافظ كفر الشيخ ينفى منع النواب والصحفيين من دخول مكتبه بالهواتف المحمولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس جامعة المنيا يشيد بسرعة الإنجاز فى حفر قناة السويس الجديدة

Google+ Print
رئيس جامعة المنيا يشيد بسرعة الإنجاز فى حفر قناة السويس الجديدة رئيس جامعة المنيا يشيد بسرعة الإنجاز فى حفر قناة السويس الجديدة
أشاد الدكتور جمال أبو المجد القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا وبحضور اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا فى اجتماع مجلس الجامعة بالإنجاز والإعجاز الذى تشهده قناة السويس الجديدة فى العمل، التى تحولت من الحلم إلى الحقيقة.

وأوضح الدكتور جمال أبو المجد خلال عرض بعض الصور التى تم التقاطها فى زيارة الدكتور أبو المجد لمشروع قناة السويس الجديدة أن الإنجاز الذى تم يعتبر إعجازاً فى خلال فترة زمنية لا تتعدى الـ8 أشهر بعرض 340 مترا وبعمق 24 مترا.

وأوضح الدكتور جمال أبو المجد أن اللواء كامل الوزير المسئول عن المشروع يعمل بكفاءة عالية وإنجاز عالى من خلال تخطيط إستراتيجى هندسى يسعى للانتهاء من حفر القناة لافتتاحها فى أغسطس المقبل طبقاً لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365