رئيس جامعة المنيا يشيد بسرعة الإنجاز فى حفر قناة السويس الجديدة

أشاد الدكتور جمال أبو المجد القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا وبحضور اللواء صلاح زيادة محافظ المنيا فى اجتماع مجلس الجامعة بالإنجاز والإعجاز الذى تشهده قناة السويس الجديدة فى العمل، التى تحولت من الحلم إلى الحقيقة.

وأوضح الدكتور جمال أبو المجد خلال عرض بعض الصور التى تم التقاطها فى زيارة الدكتور أبو المجد لمشروع قناة السويس الجديدة أن الإنجاز الذى تم يعتبر إعجازاً فى خلال فترة زمنية لا تتعدى الـ8 أشهر بعرض 340 مترا وبعمق 24 مترا.

وأوضح الدكتور جمال أبو المجد أن اللواء كامل الوزير المسئول عن المشروع يعمل بكفاءة عالية وإنجاز عالى من خلال تخطيط إستراتيجى هندسى يسعى للانتهاء من حفر القناة لافتتاحها فى أغسطس المقبل طبقاً لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.