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إخوانى منشق: الجماعة دشنت مكتبا إداريا بالخارج لقمع "العصيان الداخلى"

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إخوانى منشق: الجماعة دشنت مكتبا إداريا بالخارج لقمع "العصيان الداخلى" إخوانى منشق: الجماعة دشنت مكتبا إداريا بالخارج لقمع "العصيان الداخلى"
قال سامح عيد، القيادى الإخوانى المنشق: إن جماعة الإخوان اتجهت لتدشين مكتب إدارى للجماعة فى الخارج، كى تستطيع السيطرة على القيادات الهاربة والتى أصبحت مشتتة بين الدول، موضحا أن هذا المكتب سيعانى من أزمات عديدة فى ظل حالة العصيان التى تتعرض لها الجماعة من عدد كبير من أعضائها.

وأضاف عيد لـ"اليوم السابع" أن الإخوان اضطرت إلى اختيار شخصية مغمورة لقيادة هذا المكتب الإدارى حتى تستطيع السيطرة عليه ولا يقود تمردا ضدها، مشيرا إلى أن هناك شخصيات إخوانية ذات ثقل عن أحمد عبد الرحمن رئيس المكتب الإخو4انى بالخارج مثل جمال حشمت وعمرو دراج ولكن الجماعة أرادت اختيار شخصية مطيعة لها.

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