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الزراعة: ارتفاع المساحات المنزرعة بالقطن لـ 133 ألف فدان الموسم الصيفى

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الزراعة: ارتفاع المساحات المنزرعة بالقطن لـ 133 ألف فدان الموسم الصيفى الزراعة: ارتفاع المساحات المنزرعة بالقطن لـ 133 ألف فدان الموسم الصيفى
كشف آخر تقرير رسمى صادر عن مديريات الزراعة التابعة لوزارة الزراعة، ارتفاع المساحات المنزرعة "قطن" الموسم الصيفى الجديد لـ 133 ألف فدان بمختلف محافظات الوجه البحرى والقبلى، من المستهدف زراعته 250 ألف فدان.

فيما أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم مد فترة زراعة محصول القطن على أن يكون آخر موعد لزراعته آخر أسبوع من شهر مايو المقبل وليس 30 أبريل الحالى للوصول إلى المساحات المستهدفة والبالغة 250 ألف فدان، بالإضافة إلى وضع آليات جديدة لتسويق محصول القطن الموسم الحالى لضمان هامش ربح للفلاح حتى لا يتكبد خسائر جنى محصوله وعدم تسويقه وذلك بعد إعلان "الوزارة" القطن الاسترشادية الإكثار بسعر 1400 جنيه للوجه البحرى و1250 بالوجه القبلى.

كانت وزارة الزراعة أعلنت عن تطبيق سياسة الزراعة التعاقدية التى تضمن للمزارع هامش ربح لتسويق محصول القطن، لضمان استمرار صناعة الغزل والنسيج فى عملها، والاتفاق على التعاقد مع 15 مصنعا والشركة القابضة للغزل والنسيج لتسويق الأقطان طويلة التيلة، على أن يتم جمع القطن من الجمعيات التعاونية "الإصلاح والاستصلاح".


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مصر 365

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