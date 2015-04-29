بالفيديو.. الباز: نجاح ماليزيا وكوريا أساسه العلم.. والسادات كان يطرح الأفكار ويرفض “الطريق المغلق”

أكد الدكتور فاروق الباز، عضو المجلس الاستشاري العلمي لرئيس الجمهورية، أن أساس تقدم الدول هو العلم والاهتمام به والتطوير فى جميع وسائله.

وأضاف الباز، في تصريحات له على فضائية ” تين ” مساء أمس الثلاثاء :” أن المُعلم والمُعلمة هم أساس البناء والنجاح في أي مكان بالدنيا ولن تقوم إلا من خلاله، ولابد أن يطور أدائه بشكل تفاعلي ” .

واستشهد الدكتور فاروق الباز، بدولتى كوريا الجنوبية وماليزا والتقدم الذي أحرزوه في السنوات الأخيرة بالاستناد على التعليم والاهتمام به منوهًا إلى أن مصر كانت الأفضل من تلك الدول فى السنوات الماضية ولكن الآن أصبحنا نحن نستورد منها أشياء كثيرة ولذلك لابد من تطبيق أسس علمية للتقدم بينهما.

وتحدث الباز، عن فترة الرئيس السادات قائلاً: “السادات لم يكن يسأل ولكنه كان يطرح الأفكار، ولم يعرف “الطريق المغلق”، وعملت مستشارا علميا له وشهدت لقاءات له مع وزاراء كان يقول دائما هناك حلول جديدة”

وعلق الباز، على إحدى قرارات اللرئيس السادات قائلاً: “ياريس إحنا مش هنقدر نعمل الحكاية دي.. فرد عليه قائلاً: “الله حضرتك بتقولي أنا عاوز أمشي من هنا لهنا والسكة دى مسدودة”.

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