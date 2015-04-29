أخبار عاجلة

مصر تتقدم والبرازيل تعود للصدارة في التصنيف العالمي للفيفا -
الأخبار - تفاصيل إجتماع مجلس الوزراء اليوم لبحث خطط تطوير التعليم -
آخرهم زوجة «الشيخ» بـ«تسمم الحمل».. لاعبون أفجعهم الموت في أقرب ذويهم -
الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط -
الأخبار - السيسى يستقبل بمقر إقامته فى واشنطن مجموعة من الشخصيات البارزة فى المجتمع الأمريكي -
إنريكي: سواريز الأفضل في العالم -
مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة -
وفد ألماني يزورالمعالم الأثرية بجنوب المنيا.. صور -
بالصور.. حملة أمنية لإغلاق المحلات المخالفة ببنها -
محافظ كفر الشيخ ينفى منع النواب والصحفيين من دخول مكتبه بالهواتف المحمولة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالفيديو.. الباز: نجاح ماليزيا وكوريا أساسه العلم.. والسادات كان يطرح الأفكار ويرفض “الطريق المغلق”

Google+ Print
بالفيديو.. الباز: نجاح ماليزيا وكوريا أساسه العلم.. والسادات كان يطرح الأفكار ويرفض “الطريق المغلق” بالفيديو.. الباز: نجاح ماليزيا وكوريا أساسه العلم.. والسادات كان يطرح الأفكار ويرفض “الطريق المغلق”

أكد الدكتور فاروق الباز، عضو المجلس الاستشاري العلمي لرئيس الجمهورية، أن أساس تقدم الدول هو العلم والاهتمام به والتطوير فى جميع وسائله.

وأضاف الباز، في تصريحات له على فضائية ” تين ” مساء أمس الثلاثاء :” أن المُعلم والمُعلمة هم أساس البناء والنجاح في أي مكان بالدنيا ولن تقوم إلا من خلاله، ولابد أن يطور أدائه بشكل تفاعلي ” .

واستشهد الدكتور فاروق الباز، بدولتى كوريا الجنوبية وماليزا والتقدم الذي أحرزوه في السنوات الأخيرة بالاستناد على التعليم والاهتمام به منوهًا إلى أن كانت الأفضل من تلك الدول فى السنوات الماضية ولكن الآن أصبحنا نحن نستورد منها أشياء كثيرة ولذلك لابد من تطبيق أسس علمية للتقدم بينهما.

وتحدث الباز، عن فترة الرئيس السادات قائلاً: “السادات لم يكن يسأل ولكنه كان يطرح الأفكار، ولم يعرف “الطريق المغلق”، وعملت مستشارا علميا له وشهدت لقاءات له مع وزاراء كان يقول دائما هناك حلول جديدة”

وعلق الباز، على إحدى قرارات اللرئيس السادات قائلاً: “ياريس إحنا مش هنقدر نعمل الحكاية دي.. فرد عليه قائلاً: “الله حضرتك بتقولي أنا عاوز أمشي من هنا لهنا والسكة دى مسدودة”.

" frameborder="0">

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مصر تتقدم والبرازيل تعود للصدارة في التصنيف العالمي للفيفا

مصر تتقدم والبرازيل تعود للصدارة في التصنيف العالمي للفيفا

الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط

الأخبار - عمدة نيويورك السابق : الرؤية المصرية فى مكافحة الإرهاب لا تقف عند داعش والقاعدة فقط

مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة

مصرع طفلين وإنقاذ 5 آخرين إثر حريق مخزن خردة بكرداسة

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم