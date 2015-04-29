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ضبط سائق بحوزته كيلو وربع حشيش بكفر الزيات

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ضبط سائق بحوزته كيلو وربع حشيش بكفر الزيات ضبط سائق بحوزته كيلو وربع حشيش بكفر الزيات
تمكن ضباط مباحث مركز كفر الزيات من ضبط سائق مقيم قرية كفور بلشاى بحوزته 5 طرب حشيش تزن كيلو وربع بقصد الاتجار وهاتف محمول.

تلقى اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية إخطارا من العقيد سيد عبد العزيز رئيس فرع البحث الجنائى بكفر الزيات وبسيون بتمكن الرائد على أبو زهرة رئيس مباحث مركز كفر الزيات والقوة المرافقة له من ضبط المتهم جمال محمد مؤمن فتح الله 32 سنة سائق أثناء استقلاله توك توك بدون لوحات بحوزته 5 طرب حشيش تزن كيلو وربع تم التحفظ على المضبوطات واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار تحرر المحضر 19701 جنايات مركز كفر الزيات تم إخطار اللواء عبد الحميد عثمان الحصى مدير أمن الغربية وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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