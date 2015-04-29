سقوط عاطل بحوزته بندقية آلية مطموسة الأرقام بالمحلة

تمكن الرائد محمد صقر رئيس مباحث قسم ثان المحلة، والقوة المرافقة له من ضبط عاطل مقيم بمنطقة أبو دراع، وبحوزته بندقية آلية مطموسة الأرقام.

وتلقى العميد بهاء البطراوى رئيس مباحث المديرية إخطارا من العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود بتمكن رئيس مباحث قسم ثان المحلة والقوة المرافقة له من ضبط المتهم "رضا.إ.ع.ا" 47 سنة عاطل بحوزته بندقية آلية مطموسة الأرقام، وتحرر المحضر 5433 جنايات قسم ثان المحلة، وتم إخطار اللواء عبد الحميد عثمان الحصى مدير أمن الغربية، وتولت النيابة التحقيق.

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