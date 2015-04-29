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تجديد حبس عامل معمارى متهم باغتصاب وقتل ربة منزل بالمقطم 15 يوما

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تجديد حبس عامل معمارى متهم باغتصاب وقتل ربة منزل بالمقطم 15 يوما تجديد حبس عامل معمارى متهم باغتصاب وقتل ربة منزل بالمقطم 15 يوما
قرر المستشار محمد السحيمى، قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، تجديد حبس عامل معمارى متهم بقتل ربة منزل داخل شقتها بمنطقة المقطم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المقطم، بلاغا يفيد بالعثور على جثة ''ت. أ'' 27 سنة ربة منزل مقتولة داخل غرفة بعقار تحت الإنشاء بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص بمعرفة أفراد مباحث القسم، تبين أن المجنى عليها مقيدة اليدين، وعلى فمها لاصق طبى، وأشارت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ''أ. ع''، عامل معمارى، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

وبمواجهة المتهم أمام النيابة اعترف بأنه توجه إلى غرفة المجنى عليها لاغتصابها، وعندما قاومت قام بخنقها حتى فارقت الحياة، ثم اعتدى عليها جنسيًا، واستولى على حلق ذهبى وهاتف محمول، وفر هاربا إلى أن تم ضبطه.

وكشفت التحقيقات عن مفاجأة مثيرة، بأن المتهم قام باغتصاب ربة منزل منذ 3 أشهر بالقاهرة الجديدة، بنفس الطريقة التى اغتصب بها القتيلة إلا أن المحكمة أمرت بإخلاء سبيله بكفالة.

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مصر 365