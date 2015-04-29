مستشارة رئيس الجمهورية للأمن القومى تؤكد أهمية دور الشباب فى نهضة المجتمع



> اكدت السفيره فايزه ابو النجا مستشاره رئيس الجمهوريه للامن القومي ,ان دور الشباب كبير جدا ولا تنهض ا مه ا لا بسواعد ابنائها , ونريد ان نبني بلدنا والاهم هو المعرفه , ومواجهه التحديات التي تواجهنا , خصوصا في الفتره الماضيه .

واكدت ابو النجا ان للامن القومي منظور واسع وشامل ويتضمن امن الوطن وامن الحدود وامن المجتمع نفسه , وتنشئه المواطن وصحته , ومصر اليوم تحارب عدوا من نوع مختلف , وتحارب الفكر المتطرف والسياسه وهناك حرب ضد الافكار التي تشوه الدين وكل هذا ينضم داخل الأمن الوطني .

جاء ذلك في الجلسه النقاشيه ضمن فعاليات “دوره اعداد المدربين” وبرنامج دعم الجمعيات والمؤسسات الاهليه لتمكين الشباب من المشاركه الفعاله في المحليات والعمل العام التي اقيمت مساء اليوم تحت شعار ” مستقبلنا في ايدينا ” والذي تنظمه وزارات : الشباب والرياضه, التضامن الاجتماعي, التنميه المحليه, ومؤسسه اجيال مصر لتنميه الشباب والنشء , بحضور مستشاري رئيس الجمهورية السفيره “فايزه ابوالنجا” مستشاره رئيس الجمهوريه للامن القومي , و اللواء “احمد جمال الدين ” مستشار رئيس الجمهوريه لشئون الامن ومكافحه الارهاب , الدكتور محب الرافعي وزير التربيه والتعليم , والدكتور محمد رفاعي رئيس مجلس اداره مؤسسه اجيال مصر.

واضافت ان الاقتصاد المصري تاثر كثيرا بالوضع الامني في مصر وتدهوره ناتج عن ما مضي , وطالبت بضروره التفاؤل وان مصر سوف تتقدم , وان الشعب المصري غير اي شعب وانتفض في ثوره 30 يونيه ليواجه تحديات كثيره سواء دوليه او اقليميه وكل حدودنا الان تواجه تهديد بخلاف التهديد الداخلي , التهديدات العربيه وهذا وضع غير مسبوق في التاريخ المصري .

وقالت ابو النجار اننا في مصر نعول بشكل جدي وحقيقي وهدفنا التواصل من خلالكم بشباب مصر فهناك 750000 شاب وفتاه يخرجون لسوق العمل كل عام لذلك يجب علي الدوله توفير اليات العمل الحر, ونتطلع لتلك التجربه واكدت علي وقوف الرئيس بجانب الشباب وهدفه الرئيسي هو تمكينهم في كافه المجالات.

ومن جانبه اوضح اللواء احمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهوريه لشئون الامن ومكافحه الارهاب التحديات الكثيره الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه واخرها التحديات الامنيه , وطالب بان نفرق بين الحكومه وهي المؤسسات الحكوميه والدوله بكافه مكوناتها لذلك لابد ان تصطف الدوله باكملها لمواجهه هذه التحديات.. واضاف ان تكاتف المجتمع بكافه فئاته هو سبب الصمود والنهضه فيجب علينا ان نديم طاقه الشباب وخبره الكبار .

واكد جمال الدين ضروره ان يكون هدفنا واحد مثل ثوره 30 يونيو , وكل منا له دور فيمواجهه الفساد والتطرف والارهاب علي مستواه الشخصي والاسري والاقليمي , وهدفنا هو تفعيل مؤسسات الدوله , فنحتاج لرساله دينيه لمواجهه الفكر المغلوط ورساله وطنيه ورساله توعيه بالخطر الذي يحاك ضد الدوله , مؤكدا ان شعار ” مستقبلنا في ايدينا ” يبرهن علي هذا التكاتف ولابد ان نقتنع به .

أ ش أ