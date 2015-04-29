بالصور…سور حديقة حيوان المنصورة يتحول الى مقلب قمامة

حديقة حيوان المنصورة انشئت عام 1949 على مساحة 12257 متر وتقع فى ارقى احياء المنصورة “توريل”

منذ ما يقرب من ثلاثة اشهر تحولت الحديقة وسورها الخارجى الى مقلب للقمامة حيث تراكمت اطنان القمامة حول سور الحديقة وداخلها

وافاد السيد فهيم احد سكان المنطقة بان عربات جمع القمامة لم تأتى الى المنطقة منذ ما يقرب من شهرين

وقالت مى شوقى من اهالى توريل ان المشهد العام للحديقة تحول واصبح لا يطاق النظر الية او الاقتراب منها لانتشار الروائح الكريهه والحشرات وذلك نتيجة تراكم اقوام القمامة

والجدير بالذكر ان مشكلة انتشار القمامة فى الشوارع الرئيسية والجانبية تتصدر المرتبة الاولى فى مشاكل محافظة الدقهلية رغم تغير عدد من المحافظين رؤساء الاحياء الا ان المشكلة تزداد تعقيدا.