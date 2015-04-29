بالفيديو..ريهام سعيد: لم أنسحب من صبايا الخير وعلاء الكحكى لا يوجه المذيعين

نفت الإعلامية ريهام سعيد، وقوع أى مشادات بينها وبين رجل الأعمال علاء الكحكى مالك شبكة قنوات النهار، واصفة ما حدث بينهم بالأمس خلال مداخلة هاتفية له للتعليق على موضوع الحلقة ببرنامجها "صبابا الخير" بالأمر الصحى.

وقالت ريهام: "كان ممكن علاء الكحكى يكلمنى فى الفاصل ويوجهنى قولى كذا.. أو يكلم المخرج أو يكلمنى بعد انتهاء الحلقة ويعطينى توجيهات ولكن فكرة انه أتكلم على الهواء زى أى مواطن".

وأكدت الإعلامية ريهام سعيد، فى ردها على تلك الواقعة ببرنامج "صبايا الخير" المذاع على قناة النهار، اليوم الثلاثاء، أن حديث علاء الكحكى لها بالبرنامج كمواطن عادى يدل على أنه لا يقوم بتوجيه أحد من المذيعين، وأنه يفصل بين ملكيته للقناة وأنه مواطن مصرى، موضحة أن ما حدث بالأمس ليس انسحابا من الحلقة ،ولكن لأن الوقت لم يكن يسمح للحديث عن موضوع المخدرات".

وأبدت الإعلامية ريهام سعيد سعادتها بالمكالمة الهاتفية التى أجرها معها علاء الكحكى مالك قنوات النهار، قائلة "أنا سعيد بمكالمة علاء الكحكى ومتوقعة مكالمات أخرى تدل على الديمقراطية، وأنه لا توجد توجيهات للقناة وأن الخلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية".

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