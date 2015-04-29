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السيسى يبحث مع رئيس الكونغو هاتفيًا الاستثمار ويدعوه لـ"حفل افتتاح القناة"

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السيسى يبحث مع رئيس الكونغو هاتفيًا الاستثمار ويدعوه لـ"حفل افتتاح القناة" السيسى يبحث مع رئيس الكونغو هاتفيًا الاستثمار ويدعوه لـ"حفل افتتاح القناة"

>أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالاً هاتفيًا، مساء اليوم الثلاثاء، برئيس جمهورية الكونجو الديمقراطية "جوزيف كابيلا"، وذلك فى إطار التنسيق والتواصل المستمر بين البلدين فى ضوء العلاقات المتميزة التى تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب للرئيس "كابيلا" عن خالص تمنياته له بدوام التوفيق، وبالنجاح فى استكمال مسيرة البناء ودعم السلام والاستقرار والتنمية فى الكونجو الديمقراطية، مشيرًا إلى حرص المصرية والقطاع الخاص المصرى على التوسع فى الاستثمارات فى الكونجو.

وأعرب الرئيس السيسى لنظيره الكونجولى عن تقدير ، حكومة وشعبًا، للمواقف الكونجولية الداعمة لمصر، فى مختلف المحافل الاقليمية والدولية، والتعاون المتميز الذى يجمع بين البلدين فى إطار حوض النيل، بهدف تحقيق مصالح دول وشعوب الحوض.

وأوضح الرئيس أن مصر اختارت طريق التعاون بدلاً من المواجهة فيما يتعلق بإدارة علاقاتها مع أشقائها من دول حوض النيل، ومن هنا جاء التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ الخاص بسد النهضة، والذى يعد بمثابة آلية دائمة للتشاور والتنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا فيما يتعلق بموضوع سد النهضة، وخطوة على طريق التفاهم المنشود يتعين استكمالها عبر اتفاقيات تفصيلية.

من جانبه، أكد الرئيس "كابيلا" تفهمه الكامل لأهمية النيل بالنسبة لمصر كمصدر وحيد للمياه، منوهًا بتقديره لأهمية المسعى الذى توافقت عليه الدول الثلاث فى الخرطوم، متمنيًا أن يكلل هذا المسار بالنجاح .

وجه الرئيس الدعوة للرئيس "كابيلا" لحضور حفل افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، ومواصلة التشاور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وقد رحب الرئيس الكونجولى بالدعوة، معربًا عن تطلعه لزيارة مصر.

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مصر 365

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