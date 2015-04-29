البرنامج القومى لصحة المرأة يستهدف الاكتشاف المبكر عن سرطان الثدى

يهدف البرنامج القومى لصحة المرأة إلى الاكتشاف المبكر عن سرطان الثدى وهو أحد البرامج المتميزة التابعة لوزارة الصحة، الذى يتكون من المركز الرئيسى بفم الخليج وعدد 10 من الوحدات المتنقلة التى تحتوى على جهاز الماموجرام الديجيتال، لإجراء الكشف الدورى للسيدات فوق سن 40 سنة، وكذلك قياس ضغط الدم ونسبة السكر فى الدم للكشف عن أمراض البول السكرى وضغط الدم المرتفع والسمنة وعلاقتها بالإصابة بسرطان الثدى.

قالت الدكتورة نجلاء عبد الرازق أستاذ الأشعة التداخلية مدير البرنامج القومى لصحة المرأة لأن سرطان الثدى من أهم الأورام التى تصيب السيدات فوق سن الأربعين، وثان أهم سبب للوفاة بعد أمراض القلب، وأن اكتشاف الورم فى مراحله الأولى يؤدى إلى نسبة شفاء كامل تصل من 98 : 100%، والاكتشاف المبكر يكون عن طريق الكشف الدورى السنوى بالماموجرام، وقد قام البرنامج منذ بدايته فى عام 2008 بفحص أكثر من مائة وثلاثين ألف سيدة بمحافظات جمهورية مصر العربية .

وقالت الدكتورة نجلاء عبد الرازق ترعى وزارة الصحة بالتزامن مع برنامج كرامة وتكافل لرعاية غير القادرين بصعيد مصر حملات فى أنحاء الجمهورية للاكتشاف المبكر لسرطان الثدى بواسطة الوحدات المتنقلة التابعة للبرنامج القومى لصحة المرأة.

حيث بدأت حملة فى جنوب الصعيد بمحافظة أسوان ضمن خطة الوزارة لتدعيم برنامج الرعاية الصحية للفقراء، وعلى هذا النحو انتقلت الوحدة المتنقلة إلى محافظة أسوان الأسبوع الأخير فى ديسمبر 2014 حتى الآن بمعهد أورام أسوان تستقبل السيدات فوق سن الأربعين وتم فحص أكثر من 1250 سيدة ونسبة الإصابة 2.5% من الحالات، وتم عمل زيارة ميدانية لمعهد أورام أسوان لأخذ عينات للحالات المصابة والحملة مستمرة لإجراء الكشف المبكر لجميع السيدات فوق سن الأربعين بأسوان.

وأضافت أنه استمرارا للحملة بجنوب الصعيد انتقلت الوحدة المتنقلة إلى محافظة سوهاج من 26 أبريل الجارى لفحص السيدات فوق سن 40 سنة وتم الكشف على 75 حالة حتى الآن

وكذلك قام البرنامج بحملة بسجن النساء فى ديسمبر الماضى، وتم الكشف على 600 سيدة بسجن القناطر، وتم اكتشاف الإصابة فى 2% من الحالات وتم علاجهن.

وقالت مدير البرنامج القومى للصحة المرأة يأتى الاهتمام بسرطان الثدى على أولويات وزارة الصحة، حيث إن تكلفة علاج سرطان الثدى المتقدم 15 ضعفا مقارنة بتكاليف علاج سرطان الثدى فى مراحله الأولى، كما أنه فى حالة الاكتشاف المبكر يكون العلاج بالجراحة التحفظية أما فى حالة الورم المتقدم فإن العلاج يكون بجراحة البتر، بالإضافة إلى العلاج الكيماوى والعلاج الإشعاعى.

وتشير الدراسات والتوصيات الطبية إلى أن الاكتشاف المبكر يجب أن يبدأ من سن الأربعين بالماموجرام السنوى، ويبدأ عند سن الثلاثين فى العائلات التى تعانى من تاريخ وراثى للمرض ووجود عامل جينى، موضحة أن الخدمة متوفرة مجانا فى الوحدات المتنقلة للكشف المبكر عن أورام الثدى والعاملات بالوحدات سواء من التمريض أو الفنيات من السيدات ويشترط وجود بطاقة الرقم القومى، حيث تتوجه السيدة للوحدة المتنقلة لإجراء الفحص وترسل صور الأشعة إلى مركز الجودة بالمركز الرئيسى بفم الخليج، ويتم هناك قراءة وإعداد التقارير بواسطة أساتذة بجامعات القاهرة وعين شمس ومعهد الأورام القومى، ويتم إرسالها إلى الوحدة المتنقلة، حيث تأتى السيدة لاستلام النتيجة أو معرفتها بالاتصال بخدمة العملاء 19507 وفى حالة الاشتباه فى أى حالة يتم فحصها بالموجات الصوتية وأخذ عينة من الجزء المصاب وتحليلها بالمعامل المركزية لوزارة الصحة واتخاذ ما يلزم من الجراحة مجانا والبرنامج متواصل مع مراكز تقديم خدمة علاج السرطان بوزارة الصحة وأمانة المراكز المتخصصة والمعاهد والجامعات .

جدير بالذكر أن البرنامج يقوم بحملات توعية وتنظيم ندوات للسيدات لنشر الوعى عن مرض سرطان الثدى بالأماكن التى تتمركز بها الوحدات المتنقلة للكشف المبكر على السيدات.

يذكر أنه تم تنظيم ماراثون فى محافظة أسوان فى مارس لنشر الوعى عن مرض سرطان الثدى وحقق نتائج إيجابية ففى الـ6 أشهر السابقة تم الكشف الدورى لعدد يقارب الـ30 ألف سيدة، وبلغت نسبة الإصابة إلى 6 فى الألف وهى نسبة تقارب النسب العالمية، ولكن تتمركز الإصابة عند سن 48 سنة وهو أقل من المعدلات العالمية .

وقام البرنامج بحملة للاكتشاف المبكر عن سرطان الثدى بالتعاون مع وزارة التعليم العالى بجامعة عين شمس خلال الشهر الماضى، وتستكمل الحملة بجامعة القاهرة الأسبوع المقبل، وكذلك وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الإنتاج الحربى بمستشفى الإنتاج الحربى بحلوان ووزارة الدفاع بمستشفى الحلمية للعائلات ووزارة الطيران المدنى والشرطة القابضة للطيران المدنى ونادى الطيران ونادى الصيد ونادى الشمس ونادى الزهور، وتم عمل حملة بمستشفى زايد آل نهيان بمشية ناصر ومستشفى المطرية بالمطرية ومستشفى الهرم التخصصى بالهرم ومستشفى هيئة النقل العام ومستشفى دار السلام.



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وزير الصحة والدكتورة نجلاء عبد الرازق مدير البرنامج خلال افتتاح حملة مكافحة سرطان الثدى فى سوهاج



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مارثون مكافحة 2 سرطان الثدى بأسوان



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وزير التضامن مع الدكتورة نجلاء عبد الرازق أثناء الكشف المبكر بوزارة التضامن الاجتماعى