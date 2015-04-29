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إسعاف دبي لـ «البيان »: 14.6% نسبة التوطين و16 شاغراً

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إسعاف دبي لـ «البيان »: 14.6% نسبة التوطين و16 شاغراً إسعاف دبي لـ «البيان »: 14.6% نسبة التوطين و16 شاغراً

صرح فاروق المعيني رئيس قسم الموارد البشرية في مؤسسة دبي لخدمات الاسعاف، لـ«البيان» بأن التوطين في المؤسسة بلغ 14.6%، وفيما بلغ عدد الموظفين من الكوادر الوطنية 162 موظفا، وعرضت المؤسسة 16 شاغرا لديها في معرض الإمارات للوظائف 2015.

وكشف المعيني أن برنامج بكالوريوس الطب الطارئ يقوم على اتفاقية مع كليات التقنية العليا لتأهيل الشباب المواطنين من ذكور وإناث، وتكون مدة البرنامج 5 سنوات من ضمنها سنة التأسيس، ويقوم بإعطاء مكافأة تحفيزية ومجزية للطلبة طوال فترة الدراسة (تبدأ بـ7 آلاف درهم في السنة التأسيسية وتصل الى 10 آلاف درهم في السنة النهائية) وحاليا هنالك 30 طالبا في البرنامج.

اهتمام

وأكد المعيني، على اهتمام المؤسسة بتنمية وتطوير الموارد البشرية باعتبارها ‹الثروة الحقيقية للوطن وتأتي في سلم أولويات امارة دبي ضمن استراتيجيتها الطموحة 2021، وشدد على ان الادارة العليا تقوم بإعادة هندسة وإدارة الموارد البشرية للوقوف على تحديات المتغيرات العالمية ومواكبة العلم الحديث، الأمر الذي يساهم في تطوير سير الإجراءات الإدارية وتبسيط الإجراءات وتقييم نوعية الموارد البشرية المطلوبة واكد ضرورة تبادل الخبرات في هذا المجال من حيث تخطيط وتدريب الموارد البشرية واستمرار أنشطتها الرئيسية.

وقال المعيني ان الاستثمار في التعليم والاستفادة من التجارب الرائدة في هذا المجال، يمثلان حلقة رئيسة من حلقات النجاح لأي مجتمع، ونحن ماضون في الإيمان بمواردنا البشرية المواطنة، وفي قدرتها على إنجاح مسار التنمية في دبي والامارات بصفة عامة لافتا إلى أهمية تدعيم الاستقرار والاستثمار في التعليم كأسس رئيسة لتحقيق تنمية تصب في مصلحة الوطن والمواطن.

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