جمارك دبي تطلق «الفنر» لتعريف الموظفين بالمسارات الوظيفية

أعلنت جمارك دبي عن إطلاق أحدث مبادراتها في مجال الموارد البشرية، وهي مبادرة «الفنر» تحت شعار «تميز جمارك دبي.. أنت من يصنعه». وجاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته الدائرة ضمن مشاركتها في معرض الإمارات للوظائف 2015 بمركز دبي التجاري العالمي، بحضور بطي عبد الله الجميري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والمالية والإدارية بالدائرة، وابتسام بن بليلة منسق عام مركز محمد بن راشد لإعداد القادة بدائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وعبد العزيز خليل البلوشي مدير أول قسم التطوير التنظيمي بإدارة الموارد البشرية بجمارك دبي ولبنى المهيري مدير إدارة الموارد البشرية.

ووجّه بطي عبد الله الجميري المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والمالية والإدارية الشكر والتقدير إلى دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وإلى أمل بن عدي مدير عام الدائرة، على جهودهم المتميزة في قيادة جهود تحديث الموارد البشرية الحكومية، وتحقيق الارتباط بين برامج ومبادرات الموارد البشرية، وبين الأهداف والأولويات الاستراتيجية للإمارة، وعلى تعاونهم المثمر والبناء مع دائرة جمارك دبي في هذا المجال.

أدوار

وأوضح بطي عبد الله الجميري بأن المبادرة الجديدة تختص بتعريف الموظفين على المسارات الوظيفية المبنية على الكفاءات الفنية والسلوكية مرتبطة بالأدوار والمهام والمسؤوليات لضمان التكامل الوظيفي لجميع المستويات، بما يساعد على توجيه الموظفين والدائرة نحو طريق التميز، حيث تسعى الدائرة من خلال إطلاق هذه المبادرة إلى تحقيق الإبداع والوصول إلى الابتكار، كما بادرت بتدريب الموظفين الجدد وتأسيسهم لصقل الكفاءات الجديدة وتطوير مهاراتهم بهدف الارتقاء بمستوى الأداء ومعايير العمل، وتعمل على تأسيس وتأهيل الموظف من خلال تعريفه بمستوى الكفاءة الفنية والسلوكية في مساره الوظيفي.

كفاءات

وثمنت ابتسام بن بليلة مبادرة «الفنر» التي أطلقتها جمارك دبي، وقالت إنها أول دائرة حكومية في دبي تطلق مبادرة من هذا النوع تهتم برسم المسار الوظيفي للموظف على رأس عمله وأهدافه في الطموح الوظيفي المبني على الكفاءات والمهارات.