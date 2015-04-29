ولي عهد الفجيرة يوجه بتعزيز التعاون بين الدوائر

تفقد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، عدداً من المؤسسات والدوائر الحكومية في الفجيرة للوقوف على واقع عملها واحتياجاتها.

وزار سموه مركز الفجيرة للإحصاء ومجلس التعليم والشؤون الأكاديمية والدائرة المالية في الفجيرة، يرافقه سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

واطلع سمو ولي عهد الفجيرة على سير العمل في المؤسسات الثلاث، والتقى موظفيها واستمع إلى شرح عن أعمالهم وتمنى لهم النجاح في العمل وتطوير خبراتهم.

ووجه سموه بتكثيف التعاون بين الدوائر والمؤسسات في حكومة الفجيرة بما يضمن أعلى درجة من التنسيق بينها، مؤكداً أهمية ذلك في تحديد احتياجات عملية التنمية التي تشهدها الإمارة، واتجاهات بوصلة العمل فيها.