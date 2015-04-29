العسيري: التصرفات الايرانية تجاه اليمن غير مسئولة

وصف المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العميد أحمد العسيري قيام طائرة مدنية إيرانية بمحاولة الهبوط فى مطار صنعاء اليوم بدون الالتزام بالترتيبات والتوقيتات المتفق عليها بأنه من التصرفات الإيرانية غير المسؤولة تجاه اليمن .

وأوضح المتحدث- في تصريحات لقناة “العربية” الاخبارية – أن مطار صنعاء كان قد استقبل اليوم الثلاثاء عدة طائرات لجهات ومنظمات إغاثة دولية حيث قامت هذه الجهات بالتنسيق اللازم فى هذا الخصوص مع قوات التحالف العربى . مشيرا إلى أن الطائرة الإيرانية دخلت اليمن اليوم فى غير الوقت المحدد، وتحدت الحظر وحاولت الهبوط في مطار صنعاء.

يذكر أن قوات التحالف العربي، قصفت مدرج مطار صنعاء لمنع الطائرة الإيرانية التى تحدت الحظر من الهبوط،ولكنها لم تقصف الطائرة الايرانية تفاديا لسقوط مدنيين.

ومن ناحية أخرى قررت اللجنة الفنية اليمني المكلفة بحل مشكلة العالقين اليمنيين فى الخارج في اجتماعها، مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة عبد الله العنسي وكيل وزارة النقل تعليق كل الاتفاقيات الخاصة باستئجار طائرات لنقل اليمنيين العالقين في الخارج.

وصرح مدير النقل الجوي بالهيئة العامة للطيران المدني الدكتور مازن غانم بأن القرار جاء على خلفية عدم امكان الطائرات الهبوط على مدرج صنعاء الدولى.

وأشار إلى أنه فى ضووء ذلك فسوف يكون مطار الحديدة الدولى هو البديل لاستقبال هذه الطارات لحين إعادة جاهزية مطار صنعاء.

أ ش أ