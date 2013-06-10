طرق طبيعيّة لعلاج الأظافر المتقصّفة

تقصّف الأظافر مشكلة يُعاني منها أغلب السيّدات، ويرجع عادة إلى قلّة الترطيب ونقص الماء وعدم التغذية الصحيّة واستهلاك الأيدي في المهام المنزليّة المؤلمة والقاسية.

ولكن هناك طرقاً علاجيّة طبيعيّة تعتمد على العناية اليوميّة بالأيدي والأظافر، تُساعد في تغذية الأظافر وترطيبها وإعطائها شكلاً قويّاً وصحيّاً يزيد من جاذبيّتها، فاختاري واحدة من الطرق التالية:

1 ـ زيت الزيتون

قومي بتدفئة كميّة مناسبة من زيت الزيتون في المكروويف، بحيث تكفي لنقع الأظافر بها، ثمّ اغمري أظافرك كاملة لمدّة تتراوح بين 10 ـ 15 دقيقة، قبل أن تغسلي يديك بغسول خفيف، ثمّ جفّفيها وادهنيها بكريم مرطّب. كرّري هذه العمليّة مرّتين في الأسبوع على الأقلّ، حتّى تُصبح أظافرك قويّة وخالية من التقصّف.

2ـ العسل والليمون

قومي بدهن الأظافر، كلّ يوم ليلاً، قبل النوم، بمزيج العسل وبضع قطرات من الليمون، إضافة إلى غسل الأظافر عند الصباح. سيقوم العسل بترطيب الأظافر وحمايتها من التقصّف، أمّا الليمون فيخلّصها من الاصفرار.

3 ـ تدليك الأظافر

تدليك الأظافر يُساعد في تنشيط الدورة الدمويّة في محيطها، ممّا يجعلها تنمو بشكل صحيٍّ. استخدمي "لوشن" مرطّباً، أو "كريم" تدليك، أو أيّ زيت طبيعيّ، ودلّكي به أظافرك في حركات دائريّة لدقائق كلّ يوم. ستُلاحظين بعد فترة من ذلك، كيف استعادت أظافرك قوّتها من جديد.

4 ـ الشاي الأسود وزيت القمح

امزجي قطرات من زيت القمح مع ملعقتين من الشاي الأسود، ثمّ أضيفي القليل من الملح، وضعي المزيج على أظافرك باستخدام قطعة قطنيّة. اتركيه قليلاً من الوقت حتّى تمتصّه البشرة، ثمّ اغسلي بشرتك. بعد أيّام قليلة من تكرار هذه الوصفة، ستُصبح أظافرك صحيّة وجميلة.

5 ـ العلاج بالقطن

جرّبي، كلّ يوم، دهن يديك وأظافرك جيّداً بكريم غنيّ أو فازلين أو زيت طبيعيّ، ثمّ غطّيها بقفّاز قطنيّ ونامي على تلك الحال طوال الليل. كرّري نفس العمليّة مع قدميك. ستُلاحظين أنّ ملمس بشرتك ناعم وحريريّ في الصباح. ومع تكرار هذه العمليّة يوميّاً، ستتخلّصين من تقصّف وتكسّر الأظافر تماماً.