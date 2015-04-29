200 ألف جنيه تكلفة إصلاح برجى الضغط العالى بأسوان

أكد المهندس إبراهيم خويلد وكيل وزارة الكهرباء رئيس شركة النقل بجنوب الصعيد أن الشركة انتهت خلال 48 ساعة من إصلاح برجى الضغط العالي رقم 191 و 194 خط السد العالى- نجع حمادى جهد 500 كيلوفولت بمنطقة فارس شمال غرب أسوان ، الذين تعرضا إلى الألتواء بسبب عمل تخريبى إرهابى نتيجة زرع 8 قنابل بدائية الصنع انفجرت إحداهما فيما تم تفجير قنبلة بواسطة خبراء المفرقعات و تفكيك 5 قنابل أخرى.

وقال وكيل وزارة الكهرباء – فى تصريح له أمس الثلاثاء – إن تكلفة أعمال الاصلاح بلغت نحو 200 ألف جنيه ، مؤكدا أن الخدمة الكهربائية بالشبكة القومية لم تتأثر بفعل العمل التخريبى.

> وأضاف أن أعمال مراقبة أبراج الضغط العالى بطول مناطق الشرطة بداية من أسوان جنوبا وحتى منطقة طما شمالا بسوهاج تخضع لتأمين الشرطة ، حيث تم تعين حراسات عليها بشكل دورى تفاديا لأى أعمال تخريبة أخرى.

أ ش أ