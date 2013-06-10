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أدوات تجميل يابانيّة بديلة لعمليّات التجميل

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أدوات تجميل يابانيّة بديلة لعمليّات التجميل أدوات تجميل يابانيّة بديلة لعمليّات التجميل

قد تتفاجئين بمعرفتك أنّ هناك أدوات تجميل جديدة في اليابان تُغنيك عن عمليّات التجميل. ولكن على الرّغم من أشكال هذه الأدوات، فإنّ نتائجها مذهلة.
يعمل الفايسواير Facewaver على زيادة الدورة الدمويّة داخل الوجه، إضافة إلى شدّ البشرة والعضلات بنعومة، بغية التخلّص من التجاعيد والخطوط في وجهك. كلّ ما تحتاجين إليه هو خمس دقائق من "التمرين" في اليوم، ويقضي هذا التمرين بوضع القناع على وجهك والقيام بتعابير مختلفة.
أما مصحّح الأنف هانا تسون Hana Tsun Nose Straightener فيُريحك من عمليّات التّجميل. ضعي المصحّح مدّة عشرين دقيقة في اليوم، "بهذه الطريقة"، وفق ما يزعم المنتجون، فهو قادر على تصحيح شكل أنفك، وسيُساعدك في الحصول على أنف جميل وشكل جانبيّ ممتاز.
وهناك أداة أخرى للأنف تُسمّى "بيوتي ليفت هاي نوز" Beauty Lift High Nose، تُشكّل نقلة نوعيّة للأدوات التي تحدّثنا عنها سابقاً، بحيث إنّه تمّ تخفيض مدّة العلاج لثلاث دقائق بدل عشرين. إلا أنّ هذه الأداة الجديدة تعمل على مبدأ الرجرجة. ضعيه على أنفك، وشغّليه، وستشعرين برجّة كهربائيّة بسيطة تعد بأن تجعل أنفك أنعم وأصغر.
قطعة الفم لتنحيف الوجه: ضعيها على شفتيك، وقومي ببعض الحركات. وبهذه الطريقة تشدّين العضلات المترهّلة في وجهك وتنحّفين وجهك. وإن نفّذت بالحركات بشكل جيّد، فأنت تشغّلين العضلات الموجودة حول العينين لتفادي التّجاعيد، ولوجه أكثر حيويةً وشباباً.
ولديك أيضاً أداة العين Eye Slack Haruka التي تعمل على شدّ الجلد المترهّل حول العينين. ما عليك إلا أن تستلقي لثلاث دقائق وتتركي الأداة تقوم بعملها. تُطلق بطانيّات العينين رجرجات وحرارة ضئيلة لتحفيز عضلات الوجه وتنشيط البشرة لتتمكّن من محاربة الترهّل.

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سيدتي