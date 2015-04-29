ضبط كميات كبيرة من ملابس القوات المسلحة داخل حاوية قادمةمن الصين لميناء بورسعيد

كتب : جمال نوفل

أحبط مكافحة التهرب الجمركى للمنطقة الشرقية للجمارك برئاسة مجدى ابراهيم من احباط تهريب كمية كبيرة من الملابس المشابهة لزى الصاعقة المصرية داخل حاوية قادمة للبلاد من الصين عقب وصولها ميناء بورسعيد .

كانت معلومات وردت لرجال المكافحة تفيد شمول الحاوية رقم tclu3746042 سعة 40 قدم القادمة من ميناء هوانج بو بالصين الى ساحة الصفا و المروة بميناء غرب بورسعيد برسم المنطقة الحرة .

تم تتبع الحاوية وترقبها لحين انهاء اجراءات فتح البيانات الجمركية 3213 و 3214 و 3215 باسماء ” ص ع ” و ” ا ا ” و ” ع ا ” وتشكيل لجنة جمركية امنية للكشف عن مشمولها

> وبفتح الحاوية ضبط بداخلها 400 تى شرت و 450 جاكت و 539 بنطلون و 105 ترنج وجميعها زى مشابه للزى الرسمى للصاعقة المصرية .

تحرر محضر ضبط جمركى وتم التحفظ على المضبوطات واخطار الجهات المختصة بالقوات المسلحة المصرية واتخاذ اجراءات وقف المستخلص ” ع ا ع “