بالصور: مايا دياب تقلد نوال الزغبي

على الرغم من إعلانها في مقابلة لها أن هذا العصر ليس عصر نوال الزغبي، فقد دأبت الفنانة مايا دياب على تقليد نوال في أكثر من مناسبة، لدرجة أنها باتت في الفترة الأخيرة نسخة طبق الأصل عنها.

محبو نوال على مواقع التواصل الاجتماعي، جمعوا صور مايا التي تقلد فيها نوال، متسائلين "إذا لم يكن هذا عصرها فلماذا هي قدوتك لدرجة الاستنساخ؟".

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